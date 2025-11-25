se scumpesc biletele la spectacolele de la casa de cultură din sibiu

Primăria mărește prețurile biletelor pentru spectacolele organizate la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu. Elevii, studenții, persoanele cu dizabilități și pensionarii vor beneficia de reduceri.

Prețul biletelor de intrare la spectacolele Casei de Cultură a Municipiului Sibiu ar urma să se majoreze din 1 februarie 2026. Ele nu au mai fost crescute din anul 2020.

În prezent, adulții plătesc 20 lei/bilet, iar elevii, studenții și pensionarii plătesc 10 lei/bilet. De anul viitor, se propune ca prețul unui bilet de adult să devină 36 de lei, iar prețul unui bilet pentru elevi/studenți, persoane cu dizabilități/adulți cu handicap mediu și ușor să fie de 10 lei (75% reducere). De asemenea, pensionarii vor avea o reducere de 50% la bilet, în baza cuponului de pensie, și vor plăti 18 lei.

Proiectul se află în dezbatere publică, astfel că sibienii pot transmis propunerii sau sugestii, în scris, până la data de 10 decembrie 2025.