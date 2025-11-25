sibiancă ucisă de un camion pe o trecere de pietoni în argeș: elena avea doar 32 de ani / video foto

Un accident mortal a avut loc ieri, 24 noiembrie, pe DN73, în localitatea Micești. O tânără sibiancă și-a pierdut viața în timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni.

Elena, în vârstă de doar 32 de ani, din localitatea sibiană Slimnic, se afla în interes de serviciu în localitatea Micești. Tânăra era reprezentant al unui mare brand Electro-IT și se deplasa în delegații prin județele Alba , Sibiu, Vâlcea și Argeș.

Conform e-pitesti.ro, Elena a fost lovită mortal de un autocamion, fiind târâtă zeci de metri. Incidentul s-a petrecut pe sensul Mioveni – Pitești, într-o zonă intens circulată, în timpul orelor de vârf.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Potrivit IPJ Argeș, autocamionul era condus de un bărbat de 47 de ani din Mihăești, a schimbat banda fără să se asigure, lovind și un autoturism oprit la trecerea de pietoni. Mașina a fost proiectată pe sensul opus, iar camionul, din cauza încărcăturii, nu a mai putut opri și a lovit-o mortal pe Elena.

În urma impactului deosebit de puternic, rănile suferite i-au fost fatale.

VIDEO – e-pitesti.ro