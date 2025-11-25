sold out la premiera „basmul cămilelor” de la teatrul gong sibiu

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu va prezenta sâmbătă, 29 noiembrie, de la orele 11:00 și 18:00, premiera spectacolului „Basmul cămilelor”, cu Charlie Fălămaș și Paul Bondane.

Reprezentația va fi reluată duminică, 30 noiembrie, de la ora 11:00. Toate biletele pentru cele trei spectacole s-au epuizat deja.

Producția de la Sibiu remixează textul cu același titlu al autorului Marin Mălaicu-Hondrari într-o montare senzorială, ludică și captivantă, cu forța unei narațiuni reimaginate prin muzică live și elemente de animație. Spectacolul e o invitație pentru prietenie, curaj și dorințe.

basmul cămilelor e un vârtej al imaginației

odată ce intri în basm, totul e posibil

aici obiectele banale devin instrumente muzicale

lumina prinde forme neașteptate

& fiecare respirație contribuie la completarea arhitecturii atipice

a spațiului imaginat de scenografa Alexandra Budianu.

textele preparate de Ioana Dajbog

înghit totul ca o gură

gigantică

și ne fac gândurile să circule

cu viteze supersonice

plonjăm în surealism

purtați de ritmuri de tobe

și voci & sunete de jucărie

jocul

performerilor

Paul Bondane și Charlie Fălămaș

funcționează ca un keleidoscop

mental pe care împreună

cu toți cei prezenți

îl învârtim până când culorile

se echilibrează și

pictura devine perfectă

basmul cămilelor

e puterea de a crede în forțele proprii

e voință și încăpățânare

e prietenie și joc

basmul cămilelor e dovada că dacă îți dorești ceva cu adevărat și dai frâu liber viselor atunci vei ajunge fix unde îți dorești și cu orice dorești tu.

Spectacolul are o durată de aproximativ 50 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta peste 7 ani.

spectacol recomandat copiilor cu vârsta peste 7 ani – Sala Etaj – BASMUL CĂMILELOR

după Basmul cămilelor de Marin Mălaicu-Hondrari

CONCEPTUL: Alberto Imáni; DRAMATURGIE: Ioana Dajbog; SCENOGRAFIE: Alexandra Budianu; PERFORMER 1: Charlie Fălămaș; PERFORMER 2: Paul Bondane;

Ilustrație afiș de Adela Maria Calistru

Costul unui bilet este 12 lei, tarif unic, flexibil, în limita locurilor disponibile. Biletele au fost puse în vânzare online prin teatrulgong.ro, dar și la sediul Agenției Teatrale din str. Alexandru Odobescu nr. 4, de miercuri până vineri între orele 11:00 și 18:00, sâmbăta de la 10:00 la 18:00 și duminica între orele 10:00 și 14:00. Pentru mai multe detalii legate de biletul flexibil și avantajele acestuia, vă rugăm să citiți regulamentul evenimentelor.

FOTO arhivă Teatrul Gong Sibiu