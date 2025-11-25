sold out la premiera „basmul cămilelor” de la teatrul gong sibiu

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu va prezenta sâmbătă, 29 noiembrie, de la orele 11:00 și 18:00, premiera spectacolului „Basmul cămilelor”, cu Charlie Fălămaș și Paul Bondane.
Reprezentația va fi reluată duminică, 30 noiembrie, de la ora 11:00. Toate biletele pentru cele trei spectacole s-au epuizat deja.
Producția de la Sibiu remixează textul cu același titlu al autorului Marin Mălaicu-Hondrari într-o montare senzorială, ludică și captivantă, cu forța unei narațiuni reimaginate prin muzică live și elemente de animație. Spectacolul e o invitație pentru prietenie, curaj și dorințe.
basmul cămilelor e un vârtej al imaginației
odată ce intri în basm, totul e posibil
aici obiectele banale devin instrumente muzicale
lumina prinde forme neașteptate
& fiecare respirație contribuie la completarea arhitecturii atipice
a spațiului imaginat de scenografa Alexandra Budianu.
textele preparate de Ioana Dajbog
înghit totul ca o gură
gigantică
și ne fac gândurile să circule
cu viteze supersonice
plonjăm în surealism
purtați de ritmuri de tobe
și voci & sunete de jucărie
jocul
performerilor
Paul Bondane și Charlie Fălămaș
funcționează ca un keleidoscop
mental pe care împreună
cu toți cei prezenți
îl învârtim până când culorile
se echilibrează și
pictura devine perfectă
basmul cămilelor
e puterea de a crede în forțele proprii
e voință și încăpățânare
e prietenie și joc
basmul cămilelor e dovada că dacă îți dorești ceva cu adevărat și dai frâu liber viselor atunci vei ajunge fix unde îți dorești și cu orice dorești tu.
Spectacolul are o durată de aproximativ 50 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta peste 7 ani.
după Basmul cămilelor de Marin Mălaicu-Hondrari
CONCEPTUL: Alberto Imáni; DRAMATURGIE: Ioana Dajbog; SCENOGRAFIE: Alexandra Budianu; PERFORMER 1: Charlie Fălămaș; PERFORMER 2: Paul Bondane;
Ilustrație afiș de Adela Maria Calistru
Costul unui bilet este 12 lei, tarif unic, flexibil, în limita locurilor disponibile. Biletele au fost puse în vânzare online prin teatrulgong.ro, dar și la sediul Agenției Teatrale din str. Alexandru Odobescu nr. 4, de miercuri până vineri între orele 11:00 și 18:00, sâmbăta de la 10:00 la 18:00 și duminica între orele 10:00 și 14:00. Pentru mai multe detalii legate de biletul flexibil și avantajele acestuia, vă rugăm să citiți regulamentul evenimentelor.
FOTO arhivă Teatrul Gong Sibiu
