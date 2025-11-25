șomaj tot mai mic în sibiu: aproape jumătate dintre șomeri au studii primare sau deloc

Rata șomajului în județul Sibiu a coborât la 2,85% în luna octombrie 2025, potrivit datelor publicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Față de luna precedentă, indicatorul înregistrează o scădere ușoară, de 0,09 puncte procentuale, menținând județul în zona cu cele mai reduse rate ale șomajului la nivel național.

La finalul lunii octombrie, în evidențele instituției figurau 5.453 de persoane fără loc de muncă, dintre care 2.644 sunt femei. Din total, 1.071 beneficiază de indemnizație de șomaj, iar 4.382 sunt șomeri neindemnizați. Analiza datelor arată că majoritatea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă provin din mediul rural: 3.926, în timp ce 1.527 sunt din mediul urban.

Distribuția șomajului pe grupe de vârstă arată că persoanele între 40 și 49 de ani reprezintă cea mai numeroasă categorie (1.303 de persoane), urmate de grupa 30-39 de ani (1.275) și de cei peste 55 de ani (1.154). La polul opus se află tinerii sub 25 de ani, în număr de 571.

În ceea ce privește nivelul de studii, aproape jumătate dintre șomeri – 47,03% – au doar studii primare sau nu au absolvit nicio formă de învățământ. Alți 24,33% au studii gimnaziale, 10,92% au studii profesionale, iar 11,31% sunt absolvenți de liceu sau de școli postliceale. Persoanele cu studii superioare reprezintă 6,38% din totalul celor înregistrați.

Profilarea realizată de AJOFM Sibiu arată că 498 de persoane sunt considerate foarte greu ocupabile, 2.502 sunt încadrate în categoria greu ocupabilă, 2.283 sunt mediu ocupabile, iar doar 170 sunt evaluate ca fiind ușor ocupabile.