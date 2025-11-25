spectacol grandios la sibiu de 1 decembrie: loredana, furdui iancu, lăutarii din chișinău și alți zeci de artiști dau tonul emoției de ziua națională

Sibiul marchează Ziua Națională a României printr-un eveniment artistic de amploare, dedicat tuturor românilor. În 1 Decembrie 2025, municipiul va găzdui Spectacolul extraordinar „Noi suntem români!”, o manifestare ce aduce în prim-plan valorile, tradițiile și spiritul identitar al poporului român.

Manifestarea este organizată de Primăria Municipiului Sibiu – în calitate de finanțator principal, de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, cofinanțatori ai proiectului cultural.

Manifestarea valorifică bogăția culturală a românilor, prin muzică, dans și evocări video. Vor evolua Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” și renumita Orchestră „Lăutarii” din Chișinău, condusă de maestrul dirijor Nicolae Botgros; de asemenea, spectacolul va reuni îndrăgiți interpreți ai folclorului românesc: Nicolae Furdui Iancu, Tudor Furdui Iancu, Grupul „Crai Nou”, Laura Lavric, Niculina Stoican, Floarea Calotă, Mariana Anghel, Adriana Anghel, Dumitru Teleagă, Ovidiu Homorodean, Mihai Teacă, Alina Pinca, Alina Bică, Adrian Neamțu, Luminița Dejan, Gabriela Tuță, Maria și Mihai Nemeș, Antonela Ferche Buțiu și Liviu Buțiu, Ionuț Fulea. Ediția din acest an se bucură de participarea extraordinară a apreciatei artiste Loredana, care va aduce un plus de energie momentelor dedicate acestei zile.

Spectacolul va fi transmis în direct de TVR și va fi prezentat de Iuliana Tudor, una dintre cele mai respectate voci în promovarea culturii tradiționale românești.

Spectacolul extraordinar „Noi suntem români!” va fi găzduit de Sala Polivalentă „Transilvania”, în 1 Decembrie, începând cu ora 14:30. Accesul publicului în sală este permis până la ora 14:15, pe baza biletelor disponibile gratuit începând cu 28 noiembrie 2025, ora 9:00, exclusiv prin platforma Eventbook.ro.

Acest proiect cultural își propune să promoveze valori fundamentale ale poporului român și să ofere o experiență artistică complexă, atât pentru spectatori, cât și pentru telespectatori.

Activitatea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu este posibilă cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.

Parteneri: TVR, Cricova

Sponsor: Boromir