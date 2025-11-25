tarife mai mari pentru vânzători în piețele din sibiu. intrarea la târgul obor devine 2 lei

Urmează noi scumpiri la Sibiu, iar de această dată sunt vizați comercianții și producătorii care își vând produsele în piețele de pe raza municipiului. Primăria a pus în dezbatere publică proiectul cu noile tarife.

SC Piețe Sibiu SA a solicitat municipalității să actualizeze tarifele practicate în piețele de pe raza orașului. Tarifele ar urma să crească de la 1 februarie 2026 cu rata inflației, calculată la 9%.

Vânzătorii din piețe plătesc mai mult

Tariful pentru închirierea platourilor de peste 50 mp va crește de la 2.903/lună + 0,6 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp la 3.164 lei/lună + 0,7 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp. De asemenea, tariful pentru închirierea meselor de beton din Piața Cibin va crește de la 25 lei pe zi la 27 lei pe zi, iar pentru închirierea meselor de beton din Piața Rahova ca crește de la 25 lei pe zi la 27 lei pe zi.

Tariful pentru închirierea standurilor din Piața V. Aaron crește de la 23 la 25 lei pe zi, iar cel pentru închirierea meselor crește de la 13 la 14 lei pe zi.

Tariful pentru închirierea standurilor de flori din piața Cibin crește de la 45 la 49 lei pe zi, iar tariful pentru închirierea standurilor de legume și fructe crește de la 40 la 44 lei pe zi.

Tariful pentru închirierea boxelor pentru carne din piețele Cibin, Rahova și V. Aaron crește de la 109 lei pe zi la 119 lei pe zi. De asemenea, închirierea boxelor pentru lactate la piețele Cibin și Rahova crește la 119 lei pe zi, respectiv 112 lei pe zi. În Piața V. Aaron, tariful va fi 68 lei pe zi.

Tariful de parcare, atât pentru comercianți, cât și pentru producători, în Piața Rahova, va crește de la 8 la 9 lei pe zi.

Creșteri și pentru clienți

Tariful pentru intrarea persoanelor în Piața Obor este, în prezent, 1 leu. Din februarie 2026, va deveni 2 lei. Tariful de parcare în Obor crește și el, de la 7 la 8 lei pe zi.

Tariful de intrare la WC public în piețe rămâne 1 leu.

Fiecare majorare poate fi analizată aici. Sibienii care au sugestii sau propuneri le pot face în scris până la data de 10 decembrie.