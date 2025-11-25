CNAIR anunță șoferii că în perioada sărbătorilor legale, respectiv sâmbătă, 29 noiembrie (ziua dinaintea Sfântului Andrei), duminică, 30 noiembrie (Sfântul Andrei) și luni, 1 decembrie (Ziua Națională a României), se vor aplica restricții de circulație pentru anumite categorii de vehicule.
Conform Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, vehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate transportului de persoane, nu vor putea circula pe anumite drumuri în intervalele stabilite, după cum urmează:
|Drum
|Traseu
|Sens
|Interval orar
|Observații
|DN 7
|Pitești (intersecția cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția cu DN1)
|ambele sensuri
|Sâmbătă 29 nov: 18:00–22:00
Duminică 30 nov: 06:00–22:00
Luni 1 dec: 06:00–22:00
|Restricție pentru vehicule cu MTMA > 7,5 tone
Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform legislației în vigoare.
Ultima oră
- Traficul greu interzis 3 zile pe Valea Oltului: în ce intervale nu au voie să circule TIR-urile 5 minute ago
- Vulpea „imposibil de prins” la Sibiu: ”râde” de capcanele puse de Primărie / video 7 minute ago
- Călătorie impresionantă: doi ofițeri din Sibiu au aprins lumânări în toate cimitirele eroilor români din Ungaria, Slovacia, Cehia și Austria 16 minute ago
- Ucraina gata să semneze: Kiev-ul acceptă propunerea de pace mediată de SUA 17 minute ago
- Mediaș devine centrul conștientizării asupra cancerului: poți participa gratuit pe 4 decembrie 18 minute ago