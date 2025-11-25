CNAIR anunță șoferii că în perioada sărbătorilor legale, respectiv sâmbătă, 29 noiembrie (ziua dinaintea Sfântului Andrei), duminică, 30 noiembrie (Sfântul Andrei) și luni, 1 decembrie (Ziua Națională a României), se vor aplica restricții de circulație pentru anumite categorii de vehicule.

Conform Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, vehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate transportului de persoane, nu vor putea circula pe anumite drumuri în intervalele stabilite, după cum urmează:

Drum Traseu Sens Interval orar Observații DN 7 Pitești (intersecția cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția cu DN1) ambele sensuri Sâmbătă 29 nov: 18:00–22:00

Duminică 30 nov: 06:00–22:00

Luni 1 dec: 06:00–22:00 Restricție pentru vehicule cu MTMA > 7,5 tone

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform legislației în vigoare.