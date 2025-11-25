transmixt, „ucisă” de transportul metropolitan: firma se închide, șoferii caută de muncă, iar autobuzele sunt vândute / video, foto

Firma de transport Transmixt se închide. Zeci de șoferi sunt disponibilizați, iar autobuzele sunt puse la vânzare. Colapsul companiei este cauzat de implementarea transportului metropolitan. „Ne-au terminat cu totul”, spune administratorul firmei.

După ani întregi în care a oferit servicii de transport persoane în județul Sibiu, operatorul Transmixt își încheie activitatea. Decizia a venit ca urmare a implementării transportului metropolitan. Odată ce va deveni operațional, la 1 decembrie, numărul curselor operatorilor contractați de Consiliul Județean va scădea considerabil.

Șoferii își caută de muncă

După îndelungi analize, Transmixt a decis să renunțe la transportul de persoane. „Problema a fost cu transportul metropolitan. Ei s-au băgat exact de la mijloc. Și ca să vă dau un exemplu, noi dacă venim de la capăt de linie, cum ar fi Vurpăr, nu mai avem ce lua până în Sibiu. De acolo iei maxim 10-15 oameni, or așa nu mai acoperi cheltuiala. Nu mai merită pentru că autobuzele ar fi mai mult goale”, a precizat Gheorghe Oprea, administratorul Transmixt.

Acesta a adăugat că șoferii au fost anunțați în urmă cu aproximativ 2 luni că firma își va închide activitatea de transport. Mulți și-au găsit de muncă, însă alții au decis să nu se mai angajeze deloc. „Este vorba despre vreo 22 de șoferi. Unii și-au găsit de muncă, unii încă își caută. Mai sunt și alții care nu mai vor să lucreze, sunt oameni care locuiesc la țară și vor să se ocupe mai mult de animale. Noi i-am anunțat din timp, de vreo 2 luni, și le-am zis să își caute, să aibă timp să rezolve. Renunțăm absolut de tot”, a spus Oprea.

„Ne-au spus la toți din octombrie să ne căutăm de lucru că cel mai probabil se închide firma. Acum două săptămâni ne-au chemat din nou și ne-au zis ca e gata și nu mai merge. Eu mi-am căutat ceva similar și am găsit. E ultima săptămână aici. Alți colegi au zis ca se lasă de meserie. Îmi pare rău. Lucrez aici de mulți ani. Mare păcat!”, a declarat un șofer de la Transmixt, în timp ce se uita către autobuzele parcate în autogara de lângă Gara Sibiu.

„Am făcut un sacrificiu deosebit”

Cât despre cele 27 de autocare folosite pentru transportul de persoane, o parte dintre ele vor fi scoase la vânzare. Administratorul companiei a precizat că a făcut o investiție enormă pentru a reînnoi flota și pentru a oferi condiții bune pasagerilor. „Autocarele le retragem, cred că o parte dintre ele le vom vinde. Am avut numai autocare noi, am schimbat tot parcul. Aveam condiții deosebite pentru transport, iarna aveau căldură, vara aveau aer condiționat. Am făcut un sacrificiu deosebit să creez condiții și acum ne-au terminat cu totul. Asta este”, a precizat, mâhnit, administratorul Transmixt.

Operatorul de transport avea contract cu Consiliul Județean pentru transport persoane în județ pe 10 ani. Administratorul Transmixt spune că și-ar fi dorit să existe mai multă comunicare cu privire la planurile administrației județene de a delega curse către Tursib. „Consiliul Județean ne-a anunțat într-un timp foarte scurt că se va implementa transportul metropolitan. Ei aveau obligația să ne anunțe din timp, mai ales că aveam contract cu ei pe 10 ani de zile. Nu știu ce s-a întâmplat, dar oricum ce au făcut, nu au făcut bine. Oamenii o să rămână pe drum, dar e treaba lor, să se descurce, fiindcă nu și-au luat măsurile din timp”, a adăugat Gheorghe Oprea.

După retragerea operatorului Transmixt, serviciul de transport public pe trei trasee a fost preluat de compania Amring SRL. De asemenea, administrația județeană invită operatorii de transport interesați să participe la procedura de atribuire prin negociere directă pentru două trasee rămase disponibile: Sibiu – Daia – Vurpăr și Sibiu – Mândra – Păuca. (DETALII AICI)