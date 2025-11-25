transportul metropolitan sibiu se extinde masiv din 1 decembrie: încă 6 localități intră în rețea

În 1 iulie transportul public metropolitan Sibiu a luat startul, primele localități conectate cu Sibiul fiind Poplaca, Cristian și Roșia. Din 1 decembrie, acest sistem de transport public se extinde către alte 6 localități: orașul Cisnădie și comunele Ocna Sibiului, Sadu, Șelimbăr, Șura Mică și Șura Mare.

“Concret, principalul beneficiu al transportului public metropolitan este reducerea aglomerării în trafic, mai ales pe teritoriul Sibiului, unde cetățenii din localitățile învecinate vin la serviciu, la școală, la cumpărături sau pentru agrement. Cele 36 de autobuze electrice noi, pe care le-am achiziționat în acest scop, oferă o alternativă bună și confortabilă la deplasarea cu mașina personală. În al doilea rând, este și o variantă mai economică, tarifele practicate de Tursib pe aceste trasee fiind suportabile și mult mai mici decât costul transportului cu mașina privată care, pe lângă carburant, mai are nevoie și de loc de parcare.”, spune Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

Aceste rute vor fi deservite de:

6 autobuze electrice de 10 metri, cu 24 de locuri pe scaune și 30 de locuri în picioare

30 de autobuze electrice de 12 metri, cu 27 de locuri pe scaune și 49 de locuri în picioare

Autobuzele au fost achiziționate de Primăria Sibiu, în calitate de lider al parteneriatului încheiat în acest scop între localitățile membre în cadrul ADI Transport Metropolitan. Acestea sunt dotate modern, pentru confortul și siguranța călătorilor cu:

echipamente de taxare compatibile cu sistemul implementat pe flota Tursib

sisteme GPS care să permită integrarea autobuzului în programul de management al flotei

rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă

instalații pentru ventilare, căldură și aer condiționat,

sisteme de informare audio-video a călătorilor, inclusiv prin ecrane LED

sisteme de monitorizare video pentru interiorul și exteriorul autobuzului

sisteme de numărare a călătorilor

prize USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile

Pe lângă autobuze, au fost achiziționate și instalate 48 de stații de încărcare, din care 12 stații de încărcare rapidă, amplasate pe trasee, iar alte 36 de stații cu încărcare lentă, au fost amplasate la sediul Tursib pentru realimentarea peste noapte a mijloacelor de transport.

Societatea Tursib parcurge în aceste zile ultimele detalii pentru implementarea acestei a doua etape de extindere a transportului metropolitan: se verifică amplasarea stațiilor și funcționarea autobuzelor și se definitivează demersurile de introducere în sistemul de ticketing a noilor trasee.

! Operatorul va publica pe site-ul https://tursib.ro/ descrierea detaliată a rutelor, stațiile în care vor opri autobuzele, frecvența de circulație și prețul biletelor, legitimațiilor zilnice și a abonamentelor.