ucraina gata să semneze: kiev-ul acceptă propunerea de pace mediată de sua

Ucraina a acceptat propunerea de pace mediată de administrația Trump, iar ultimele detalii sunt în curs de finalizare, a declarat marți un oficial american.

Confirmarea a venit și din partea consilierului pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov. Rusia nu a oferit încă un răspuns oficial.

Potrivit oficialului american, guvernul de la Kiev a ajuns la un acord de principiu, iar discuțiile vizează doar ajustări minore înainte de semnarea formală. Umerov a declarat că există optimism în privința unei posibile vizite a președintelui Volodimir Zelenski la Washington înainte de sfârșitul lunii noiembrie pentru a oficializa înțelegerea.

„Ucrainenii au fost de acord cu propunerea de pace. Mai sunt câteva detalii de clarificat, dar acordul este convenit”, a precizat sursa americană.

Conform Mediafax, secretarul armatei americane, Dan Driscoll, se află la Abu Dhabi, unde negociază cu reprezentanți ruși, în timp ce discuțiile continuă de mai multe ore. Un oficial american prezent la Abu Dhabi a declarat că negocierile decurg „foarte optimist”, iar feedback-ul Rusiei este așteptat în curând.

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat marți că Moscova apreciază inițiativa SUA în procesul de mediere, dar subliniază că informațiile nu vor fi făcute publice până la încheierea unor acorduri formale. Rusia așteaptă să fie informată în legătură cu rezultatele consultărilor dintre SUA, Ucraina și Europa.

În Abu Dhabi se află și o delegație ucraineană, care rămâne în contact cu oficialii americani.

