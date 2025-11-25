vulpea „imposibil de prins” la sibiu: ”râde” de capcanele puse de primărie / video

Aparițiile vulpilor în cartierele municipiului Sibiu nu mai sunt doar povești spuse de locuitori. Autoritățile locale recunosc că fenomenul este real și acționează pentru gestionarea situației. Primăria Sibiu anunță că, în ultimele luni, au fost amplasate capcane și s-au realizat acțiuni de capturare în teren, pentru a preveni incidentele și pentru a proteja locuitorii și animalele din gospodării.

Prezența vulpilor în cartierele municipiului Sibiu a devenit în ultimele luni o situație tot mai obișnuită pentru locuitori. De la containerele dintre blocuri până în curțile oamenilor, animalele sălbatice apar frecvent în zone intens circulate ale orașului, iar incidentele se înmulțesc.

Cel mai recent caz a fost semnalat pe 18 noiembrie 2025, în cartierul Valea Aurie, unde o sibiancă de pe strada Islazului, Mioara Avram, a surprins o vulpe intrând în gospodăria sa și omorându-i cinci rațe. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost trimise Primăriei Sibiu.

„Nu este prima dată când ne confruntăm cu problema vulpilor. Se înmulțesc și nu mai facem față aparițiilor lor”, spune sibianca, care susține că atât ea, cât și vecinii se lovesc de ani buni de aceeași situație.

Femeia a alertat imediat Serviciul pentru Situații de Urgență al Primăriei: „Foarte prompți, chiar le mulțumesc. A doua zi au venit cu medicul și au pus capcana. Dar uite, n-a mai venit vulpea”.

Vulpea șireată ocolește capcanele

Mioara Avram ne-a anunțat că vulpea și-a făcut din nou apariția în noaptea de 24 noiembrie, în jurul orei 21:00. Animalul a dat târcoale pe lângă capcana amplasată în curte, fără a intra în ea.

„Voi pune carne proaspătă și Nutella pe deasupra pentru a simți mai puternic mirosul”, a declarat sibianca, sperând să atragă vulpea în capcană.

Primăria nu dezarmează și pune capcane în continuare

În urma numeroaselor sesizări, autoritățile locale susțin că monitorizează atent situația. Purtătoarea de cuvânt a Primăriei Sibiu, Mirela Gligore, a transmis pentru Ora de Sibiu un punct de vedere oficial.

În ceea ce privește capturarea vulpilor, Primăria precizează:

„În urma a 6 sesizări primite în perioada octombrie–noiembrie de Serviciul pentru Situații de Urgență, a fost sesizată Asociația de Vânătoare Hubertus, cu care municipalitatea are un contract pentru recoltarea exemplarelor de faună sălbatică. Asociația a realizat 3 acțiuni în teren, în cartierul Țiglari, în cartierul Tineretului și pe strada Siretului, acestea având ca rezultat prinderea a 2 vulpi. Animalele capturate au fost eliberate în pădure, pe fondul administrat de Asociația Hubertus.”

Cea mai recentă acțiune a avut loc între 21 și 23 noiembrie, când au fost amplasate cuști capcană pe străzile Islazului și N. Iorga.

„Astfel de acțiuni se organizează periodic, atunci când se primesc sesizări privind prezența vulpilor pe teritoriul municipiului”, a mai transmis Mirela Gligore.