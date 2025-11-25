zeci de străzi din cisnădie și cisnădioara rămân joi fără apă la robinete

Apă Canal Sibiu SA informează că joi, 27 noiembrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 17:00, în orașul Cisnădie vor avea loc lucrări de racordare a noii rețele de aducțiune DN 315 mm, realizată pe strada 1 Decembrie, la sistemul de alimentare cu apă existent.

Intervenția este executată de antreprenorul STRABAG SRL, în cadrul contractului de lucrări „CL 11 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile Poplaca, Rășinari, Cisnădie, Cisnădioara și Tocile și colector ape uzate”.

Pentru desfășurarea lucrărilor, furnizarea apei potabile va fi întreruptă pe mai multe străzi din Cisnădie: 1 Decembrie, Cetății, Băilor, Livezii, Măgurii, Piața Nouă, Wernigerode, Stejarului, Lungă, Țesătorilor, Stupului, Mihai Eminescu, Caișilor, Sibiului, împreună cu străzile adiacente acestora. De asemenea, va fi afectată și strada Verzăriei din Cisnădioara.

Reprezentanții Apă Canal Sibiu avertizează că la reluarea alimentării este posibil ca apa să prezinte o ușoară turbiditate, fenomen normal după astfel de intervenții.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta Call Center-ul la numărul 0269 962 sau Dispeceratul Apă Canal Sibiu la 0269 222 777.