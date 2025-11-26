accident cu două mașini la ieșire din sadu. trafic îngreunat

Două mașini au intrat în coliziune, miercuri, pe drumul județean, la ieșire din Sadu. O persoană a fost rănită și a ajuns la spital.

Accidentul s-a produs pe DJ 105G, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 105 G dinspre Sadu spre Râul Sadului, la km 22 + 950 m, un sibian în vârstă de 72 de ani, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță a intrat în coliziune cu autoturismul condus în fața sa de către un bărbat de 65 de ani, din Șelimbăr”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma coliziunii, o femeie în vârstă de 67 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 65 de ani, a suferit vătămări corporale. În sprijinul ei a venit o ambulanță, fiind transportată la spital. Potrivit SAJ Sibiu, starea ei este stabilă.

Cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Traficul în zonă se desfășoară alternativ.