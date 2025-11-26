adolescenta din cisnădie, care poate ieși din casă doar ca să meargă la școală: judecătorii sunt cu ochii pe ea

O adolescentă în vârstă de 16 ani are voie să iasă din casă doar pentru a merge la școală. Situația neobișnuită se întâmplă în județul Sibiu, ca urmare a unei decizii luate de judecători.

Fata, în vârstă de 16 ani, se află în arest domiciliu din 11 noiembrie. Ea este elevă la Liceul Tehnologic din Cisnădie și, pentru a putea merge la școală, le-a cerut voie magistraților. Judecătorii au decis că ea poate părăsi locuința doar pentru a participa la cursuri. „(…) a solicitat încuviințarea părăsirii imobilului unde se află sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, de luni până vineri, între orele 07:00 – 15:45, pentru a se putea deplasa la unitatea de învățământ, respectiv la Liceul Tehnologic Cisnădie, din localitatea Cisnădie, strada Târgului, numărul 14, fiind elevă în clasa a 8-a, formă de învățământ zi”, se arată în decizia Tribunalului Sibiu potrivit rejust.ro.

Instanța a decis că adolescenta are dreptul la educație, motiv pentru care este lăsată să părăsească domiciliul doar pentru a merge la școală. Fata a specificat că se va deplasa cu un autobuz, iar după încheierea orelor va reveni acasă.

Adolescenta a ajuns în atenția oamenilor legii după ce, în 8 noiembrie, împreună cu doi bărbați, în vârstă de 19 și 44 de ani, a încercat să tâlhărească un om pe strada Țesătorilor din Sibiu. Cei trei au tăbărât pe victimă, au încercat să o agreseze și să îi fure banii din buzunar. Din fericire, fapta nu s-a consumat, căci martorii au intervenit prompt. (DETALII AICI)