anaf lovește în onlyfans: peste 100 de români, prinși cu 65 de milioane de lei nedeclarați

ANAF a descoperit mai mult de 100 de persoane din România care au câștigat bani de pe platforme cu conținut pentru adulți, inclusiv OnlyFans, fără să își declare veniturile.

Sumele acumulate în perioada 2023-2024 depășesc 65 de milioane de lei, iar Fiscul estimează că are de recuperat aproape 8 milioane de lei din impozite și contribuții neplătite.

Conform Mediafax, verificările sunt în plină desfășurare. Pe lângă cei identificați deja, câteva sute de persoane se află în prezent în control, într-o acțiune amplă derulată de inspectorii fiscali.

Cum sunt impozitate veniturile de pe platformele pentru adulți

ANAF consideră veniturile obținute de pe platforme precum OnlyFans drept venituri din activități independente, tratate similar cu cele ale unui PFA sau ale unui liber profesionist. Regimul fiscal presupune:

calcularea venitului net pornind de la sumele încasate efectiv;

deducerea unei cote forfetare de 40% din venitul brut;

aplicarea impozitului de 10% asupra venitului net.

În funcție de veniturile totale dintr-un an, creatorii pot datora și contribuțiile pentru sănătate (CASS) și pensii (CAS), dacă depășesc plafoanele raportate la salariul minim brut. Conform ghidurilor ANAF, cei care câștigă bani din activități independente trebuie să depună Declarația unică și să își calculeze singuri taxele datorate.

Un efort mai amplu de control în mediul digital

Acțiunile Fiscului în zona veniturilor online nu sunt noi. În ultimii ani, ANAF a intensificat controalele în domenii considerate cu risc fiscal ridicat:

Videochat: între 2022 și 2024, instituția a descoperit peste 270 de persoane cu venituri nedeclarate ce totalizau aproximativ 400 de milioane de lei.

Criptomonede: inspectorii antifraudă au identificat în 2024, la o singură companie, venituri neraportate de peste 100 de milioane de lei din tranzacții cu monede virtuale.

În paralel, ANAF desfășoară peste 500 de controale la mari companii, pe baza unor analize de risc generate de sistemele informatice interne, care semnalează nereguli în comportamentul fiscal. Președintele instituției, Adrian Nica, a explicat recent că digitalizarea permite identificarea mai rapidă a suspiciunilor.

Sancțiuni pentru cei care nu declară veniturile

Cei care au încasat bani de pe platforme pentru adulți fără să îi declare riscă:

recalcularea impozitelor și contribuțiilor datorate pentru anii verificați;

aplicarea de dobânzi și penalități pentru neplata la termen;

sesizarea organelor judiciare în situațiile unde există suspiciuni de evaziune fiscală, în funcție de nivelul sumelor și de comportamentul contribuabilului.

După finalizarea controalelor, persoanele vizate pot rămâne în atenția ANAF, instituția urmând să monitorizeze mai atent fluxurile de bani provenite din platformele digitale și din procesatorii de plăți.

Ce ar trebui să facă persoanele care câștigă bani online

Creatorii de conținut de pe OnlyFans, videochat, platforme de streaming sau alte servicii similare ar trebui:

să își declare veniturile prin intermediul Declarației unice;

să păstreze dovezi clare ale încasărilor: extrase de cont, rapoarte din platformă, documente de la procesatori;

să verifice dacă datorează și CAS/CASS, nu doar impozitul de 10%;

să consulte un contabil sau un specialist fiscal, întrucât regulile se pot modifica de la un an la altul.

Ofensiva ANAF în mediul digital arată că instituția tratează tot mai serios veniturile generate online, indiferent dacă provin din conținut pentru adulți, criptomonede, videochat sau alte activități desfășurate pe internet.

