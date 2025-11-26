Apa Canal Sibiu SA informează că vineri, 28 noiembrie 2025, între orele 09:00 și 14:00, se va desfășura o lucrare de cuplare a unei noi conducte de apă potabilă PE 110, care va alimenta Piațeta Urbană de pe Bdul Victoriei, în zona Cercului Militar.

Acțiunea face parte din proiectul de modernizare inițiat de Primăria Municipiului Sibiu iar lucrările vor fi executate de firma STRABAG, sub supravegherea tehnică a Apa Canal Sibiu SA.

În timpul intervenției, furnizarea apei potabile va fi suspendată pe următoarele străzi:

Bdul Victoriei (între str. Andrei Șaguna și str. Rennes)

Str. Dealului

Str. Banatului

Str. Crișanei

Str. George Coșbuc

Str. Ioan Ratiu

Pentru nevoi urgente, Apa Canal Sibiu va asigura apă de utilizare menajeră printr-o autospecială amplasată la intersecția Bdul Victoriei cu str. Dr. Ioan Ratiu. Aceasta poate fi solicitată prin Call Center-ul companiei la numerele 0269/962 sau 0269/222777.

Abonații sunt rugați să-și facă provizii de apă înainte de întrerupere. După reluarea alimentării, pot apărea modificări temporare ale turbidității apei.