bomba sezonului: dinamo vrea să se mute la sibiu și să joace meciurile decisive pe ”municipal”

Arena Națională va fi indisponibilă pentru fotbal în luna mai 2026, perioadă în care sunt programate patru etape extrem de importante din play-off. Dinamo, aflată în plină luptă la titlu și cu un sezon excelent în desfășurare, se vede pusă în situația de a căuta un alt stadion pentru partidele considerate „acasă”. Sibiul este una dintre cele două opțiuni ale câinilor roșii.

Arena Națională, blocată de concerte

Cea mai mare arenă a țării va fi închisă timp de trei luni, începând din mai, din cauza a două concerte uriașe: Metallica și Iron Maiden. Asta lasă clubul din Ștefan cel Mare fără opțiunea principală pentru meciurile de play-off, inclusiv pentru derby-urile cu Rapid și FCSB, anunță golazo.ro.

Dacă FCSB și Rapid mai au alternative în București – arenele Giulești și Steaua –, Dinamo nu dispune de o variantă comparabilă. Stadionul Arcul de Triumf este considerat mult prea mic, iar la derby-uri Jandarmeria nu ar permite decât aproximativ 5.500 de spectatori.

Sibiul devine soluție reală pentru Dinamo

În aceste condiții, oficialii dinamoviști analizează serios mutarea echipei în afara Capitalei pentru jocurile decisive din luna mai. Două orașe au intrat în discuții, iar unul dintre ele este Sibiul, cu Stadionul Municipal, o arenă modernă de 12.500 de locuri.

Municipalul din Sibiu este considerat o variantă excelentă pentru dinamoviști din mai multe motive:

stadion nou, modern, omologat pentru meciuri de top;

acces foarte bun pentru fanii dinamoviști din Ardeal, zonă în care clubul are un bazin uriaș de suporteri;

oraș potrivit logistic pentru un club de nivelul lui Dinamo;

disponibilitate ridicată în perioada play-off-ului.

Cealaltă opțiune analizată este Cluj Arena, capacitate 30.500 de locuri, cu o singură condiție: nici „U” Cluj, nici CFR Cluj să nu prindă play-off-ul, pentru a evita suprapunerea meciurilor.

Derby-uri incendiare, posibil în Sibiu

Dacă Dinamo termină sezonul regulat pe locul 4 – poziția actuală –, va avea două meciuri acasă în ultimele patru etape, între care chiar duelul cu liderul, posibil un decisiv Dinamo – Rapid pentru titlu.

Dacă încheie pe locul 3, Dinamo va avea trei partide pe teren propriu în finalul play-off-ului, ceea ce transformă alegerea stadionului într-o decizie strategică majoră.

Șocul ar putea veni dacă FCSB accede în play-off de pe locul 6. În acel scenariu, Dinamo ar juca în luna mai ambele derby-uri bucureștene – cu Rapid și FCSB – în afara Bucureștiului. Iar Sibiul este în acest moment una dintre cele mai avansate și fezabile opțiuni.

Arcul de Triumf ar rămâne o variantă doar pentru adversari fără o miză mare și fără pretenții în ceea ce privește numărul de bilete. Meciuri precum Dinamo – FC Argeș sau Dinamo – Farul ar putea fi mutate acolo, unde afluența de suporteri ar fi oricum mai mică.

Sibiul, pregătit să intre în circuitul meciurilor mari

Faptul că Dinamo se gândește la Stadionul Municipal din Sibiu pentru meciuri decisive arată că arena sibiană devine tot mai prezentă în radarul fotbalului mare. Infrastructura bună și susținerea puternică din Ardeal pentru clubul alb-roșu transformă Sibiul într-o gazdă naturală pentru astfel de evenimente.

Rămâne de văzut unde vor ajunge dinamoviștii, dar un lucru e clar: Sibiul este pe hartă și pregătit să găzduiască fotbal de titlu.