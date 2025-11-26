cât costă echipamentul de schi la sibiu și românia în 2025: analiza pieței, comparații, magazine – prețuri de la 1.100 lei

Schiul are în ultimii ani din ce în ce mai mulți adepți și la noi în țară și în Sibiu deopotrivă. Echipamentul este fără doar și poate, o cheltuială serioasă. În România, piața este împărțită clar între magazine cu prețuri accesibile și retaileri care oferă doar pe echipamente premium. Pentru a înțelege exact cum arată situația în 2025, am analizat ofertele celor mai importante magazine: Decathlon, Hervis, Intersport, eMAG și am ales și unul localm respectiv pe cel de la Explorer Sport Sibiu. Concluzia unanimă este că diferențele de preț sunt mari, iar unele valori chiar surprind.

Vrei mai bun, plătești mai mult

În 2025, echipamentele de schi au prețuri în creștere, dar și tehnologii mai avansate.

Un set complet pentru un adult, care include schiuri, clăpari, bețe, cască, ochelari, geacă și pantaloni, costă aproximativ 1.100 – 1.900 lei pentru nivelul de începător. Pentru echipamente de nivel mediu, prețurile pot ajunge la 4.500 – 4.800 lei, iar pentru cei care tind către schiatul de performanță, un set complet poate depăși cu lejeritate 9.000 lei.

Căști de la 79 de lei

Căștile sunt primul element care arată diferențele dintre retaileri. Decathlon domină zona pentru începători, cu modelul Wedze H100 la 79 de lei, cel mai mic preț din piață pentru o cască certificată.

Intersport oferă soluții intermediare și calitate mai bună prin modelele McKinley, cu prețuri între 249 și 279 de lei, în timp ce Hervis aduce branduri consacrate cu etichete în jur de 300–450 de lei.

Sursa foto: Facebook Hervis Sports Romania

Pe segmentul premium, lucrurile se schimbă radical. eMAG listează cele mai multe modele de top, cu prețuri între 700 și 1.600 de lei, multe cu vizieră integrată și tehnologii de protecție avansată.

La Explorer Sport Sibiu, gama începe direct în zona premium, cu căști pentru adulți între 500 și 600 de lei, fără modele pentru copii, ceea ce arată clar poziționarea magazinului.

Schiurile costă mult: ajung și la 5.500 lei

Schiurile sunt categoria în care diferențele dintre magazine se observă cel mai rapid. Intersport reușește uneori să ofere cele mai mici prețuri de pe piață, în special prin modelele MC Kinley care pot ajunge la 335 de lei atunci când sunt reduse, deși aceasta este o situație rară. În majoritatea cazurilor, schiurile pentru începători se situează între 500 și 900 de lei, interval în care intră ofertele de bază ale retailerilor mari.

Modelele din zona medie, preferate de schiorii care au trecut de nivelul de începător, sunt ofertate între 1.000 și 2.500 de lei, iar aici Hervis se remarcă prin reduceri consistente la branduri cunoscute, precum Atomic, Rossignol sau Salomon.

Sursa foto: Facebook Domeniul schiabil Transalpina – Voineasa

Cei care urmăresc performanța, prețurile cresc semnificativ, iar modelele profesionale ating 5.000–5.500 de lei. Explorer Sport Sibiu intră direct în zona premium, unde schiurile pleacă de la 1.545 de lei, continuă cu variante de 2.520 de lei și ajung la 3.225 de lei la modelele de top, destinate schiorilor avansați.

Clăparii contează: nu vă zgârciți!

Clăparii sunt esențiali pentru confort și stabilitate, iar prețurile lor reflectă acest lucru. Modelele de bază, potrivite pentru începători, pot fi găsite între 350 și 600 de lei, mai ales la Decathlon și Intersport.

Sursa foto: Facebook Decathlon România

Categoria medie, unde intră cei care schiază constant, se află între 700 și 1.200 de lei, iar Hervis oferă cele mai multe opțiuni în acest interval. Variantele premium depășesc rapid 1.500 de lei și ajung până la 2.500 de lei, în funcție de rigiditate și brand.

Explor­er Sport Sibiu lucrează exclusiv cu această zonă superioară, cu prețuri cuprinse între 1.399 și 3.225 de lei, ceea ce explică de ce magazinul este preferat de schiorii experimentați.

Bețele sunt cele mai ieftine

Bețele de schi sunt categoria cu cele mai mici diferențe între magazine. La Decathlon, prețurile încep de la 79 de lei, iar Intersport și Hervis se încadrează în zona de 100–250 de lei. eMAG include și variante premium, care pot ajunge la 400 de lei. Explorer Sport Sibiu vinde bețe mai robuste și fabricate din materiale mai bune, cu prețuri între 125 și 499 de lei.

O geacă bună sare de 2.000 de lei

Gecile de schi arată cel mai clar diferențele dintre produsele pentru începători și premium. Decathlon are cele mai accesibile modele, cu prețuri între 199 și 249 de lei, în timp ce gama medie a magazinelor Hervis și Intersport se situează între 350 și 700 de lei. Brandurile de top depășesc 900–2.200 de lei și sunt căutate de cei care schiază în condiții mai dificile. La Explorer Sport, gama începe de la 550 de lei, iar modelele premium ajung la 1.000–2.000 de lei, fiind potrivite celor care pun accent pe impermeabilitate, izolație și materiale performante.

Pantaloni de schi: diferențe majore între magazine

Pantalonii de schi sunt necesari oricărui schior, iar prețurile variază mult. La Decathlon costă între 149 și 399 de lei, Hervis îi vinde între 250 și 900 de lei, iar Intersport între 249 și 800 de lei. eMAG are variante de la 150 la peste 1.000 de lei.

Explorer Sport Sibiu vinde pantaloni premium: 350 de lei cele mai ieftine modele, 800 de lei zona medie și până la 1.000 de lei pentru modelele avansate.

Ochelarii costă de la 49 de lei

Ochelarii de schi sunt indispensabili pe zăpadă. La Decathlon costă între 49 și 249 de lei, la Hervis între 150 și 600 de lei, iar la Intersport între 120 și 700 de lei. eMAG are și modele care trec de 1.000 de lei.

Categorie Decathlon Hervis Intersport eMAG Explorer Sport Cască 79–699 130–700+ 249–779 300–1.600 500–600 Schiuri 900–3.000 400–5.500 335–3.000 700–5.500+ 1.545–3.225 Clăpari 300–1.600 500–2.500 400–1.500 500–2.800 1.399–3.225 Bețe 79–380 60–250 100–250 80–400 125–499 Geci 199–800 400–2.200 350–1.200 250–2.500+ 550–2.000 Pantaloni 149–399 250–900 249–800 150–1.000+ 350–1.000 Ochelari 49–249 150–600 120–700 80–1.000+ –

„Cei care țin mai mult la impermeabilitate și confort termic aleg produse mai scumpe. Produsele pentru copii sunt în general mai ieftine”, ne-a declarat Mona Ivănescu, reprezentant al magazinului Explorer Sport.

Prețuri piperate pentru copii: costă mai mult ca la adulți!

În 2025, echipamentele de schi pentru copii rămân mai accesibile decât cele pentru adulți, însă sunt mai des înlocuite, pe măsură ce cei mici cresc rapid de la un sezon la altul. Un set complet – format din schiuri, clăpari, bețe, cască, ochelari, geacă, pantaloni și îmbrăcăminte termică – începe de la aproximativ 880 – 1.300 lei pentru nivelul de începător. Pentru copiii care schiază mai serios și au nevoie de echipament de nivel mediu, costul ajunge la 2.100 – 2.300 lei. În cazul celor care practică schiul la nivel avansat sau participă la cursuri și competiții, un set complet premium poate urca la 3.600 – 4.500 lei.

Sursa foto: Facebook Domeniul schiabil Transalpina – Voineasa

Căștile pentru copii pornesc de la 79 lei (Decathlon) și ajung la 450–600 lei pentru modelele premium de la Uvex sau Rossignol.

Schiurile pentru copii încep de la 250–350 lei, cresc la 600–900 lei pentru gama medie și ajung la 1.000–1.100 lei pentru modelele de competiție junior.

Clăparii urmează aceeași logică: 250–400 lei pentru începători, 350–500 lei pentru segmentul mediu și 600–900 lei pentru juniorii avansați.

Bețele și gecile rămân cele mai accesibile zone ale echipării.

La pantaloni, ofertele pornesc de la 79–149 de lei la Decathlon și urcă la 120–350 de lei la Hervis, 100–300 lei la Intersport și până la 400 de lei la eMAG.

Sursa foto: Facebook Domeniul schiabil Transalpina – Voineasa



Ochelarii pentru copii sunt între 39 și 99 de lei la Decathlon, 80–200 de lei la Hervis, 70–150 de lei la Intersport și până la 250 de lei la eMAG.

Explorer Sport nu are gamă pentru copii.

Categorie Decathlon Hervis Intersport eMAG Cască 79–249 160–430 99–249 150–600 Schiuri 250–600 600–1.100 500–900 400–1.500 Clăpari 250–400 350–800 300–500 350–900 Bețe 40–120 50–80 60–100 50–150 Geci 150–250 230–400 200–300 200–700 Pantaloni 79–149 120–350 100–300 100–400 Ochelari 39–99 80–200 70–150 60–250

Reprezentanții magazinelor spun că perioada de vârf pentru achizițiile de echipamente este luna decembrie.

„Încă nu a venit așa de multă lume pentru echipamente de schi. În decembrie, înainte de Crăciun, toată lumea se echipează. Pentru haine vin acum mai mult”, adaugă Ivănescu.

Produsele de schi au o durată de viață mai mare, iar un echipament de calitate poate fi folosit mai multe sezoane. Chiar dacă investiția inițială este mai mare, pe termen lung merită să alegi articole durabile și performante, care oferă confort și siguranță pe pârtie, indiferent de nivelul de experiență.

Cât costă să închiriezi un echipament de schi în România vs. Austria

Prețurile pentru închirierea echipamentelor de schi în România diferă destul de mult de la o stațiune la alta, în funcție de zonă și de nivelul serviciilor oferite.

La Păltiniș Arena, una dintre cele mai accesibile stațiuni din țară, o zi de închiriere a unui echipament complet de schi costă 75 de lei pentru adulți și 65 de lei pentru copii. Pentru perioade mai lungi, tarifele scad: un adult plătește 465 de lei pentru 7 zile, iar un copil 395 de lei. În plus, există reduceri pentru familii, unde la două echipamente de adulți închiriate, copilul plătește tarife reduse care pornesc de la 50 de lei/zi.

Foto: Hila.ro

La Poiana Brașov, închirierea este ceva mai scumpă. La centrul Ana Hotels Sport, un echipament complet de schi costă 100-150 de lei/zi pentru adulți și 80-100 de lei pentru copii. Pentru cei care aleg doar o parte din echipament, schiurile se pot închiria cu 70-100 de lei/zi, clăparii cu 50-100 de lei, iar casca cu 20-50 de lei. La snowboard, tarifele sunt similare: 80 de lei/zi pentru adulți și 60 de lei pentru copii.

foto Libertatea

În stațiunea Transalpina, la centrul Alpina Ski, prețurile sunt apropiate de media pieței: 70 de lei/zi pentru un echipament complet de schi sau snowboard, iar pentru schiuri sau clăpari separat se plătesc 50 de lei/zi. Casca și ochelarii costă 20 de lei/zi, iar o sanie se poate închiria cu 40 de lei/zi.

Sursa foto: Facebook DOR DE OUTDOOR

Prin comparație, în Austria, închirierea unui echipament complet de schi este de două până la trei ori mai scumpă. O zi de schi costă între 30 și 60 de euro (aproximativ 150–300 de lei), iar pentru o săptămână turiștii plătesc între 158 și 269 de euro, adică 800–1.350 de lei. Copiii beneficiază de tarife mai mici, între 7 și 16 euro pe zi, adică 35–80 de lei.

Comparativ, cea mai ieftină închiriere se găsește la Păltiniș Arena, mai ales pentru copii și familii, datorită reducerilor oferite. Cele mai mari prețuri sunt în Poiana Brașov, unde tarifele reflectă popularitatea stațiunii și nivelul ridicat al serviciilor. În Austria, costurile sunt semnificativ mai mari, dar calitatea și infrastructura fac diferența.