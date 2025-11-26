cele mai instagramabile clădiri împodobite de crăciun la sibiu: magie și decoruri care îți taie respirația / video reportaj

Sibiul strălucește în fiecare decembrie, dar anul acesta orașul pare să fi ridicat ștacheta mai sus ca oricând. Fațade elegante, decorațiuni atent alese și concepte vizuale sofisticate transformă centrul istoric într-un adevărat album de iarnă. În plus, Primăria Sibiu provoacă mediul de afaceri la creativitate prin concursul „Cea mai frumoasă fațadă de Crăciun”, un demers menit să aducă și mai mult farmec orașului.

Primăria Sibiu organizează în acest an un concurs dedicat celor mai frumos decorate fațade. Competiția se adresează operatorilor economici și are ca scop stimularea creativității și transformarea orașului într-un spațiu festiv unitar. Participanții se înscriu cu decorurile exterioare, iar câștigătorul va primi un premiu simbolic, dar și un important capital de imagine, întrucât rezultatul final va fi promovat intens de municipalitate.

Deși premiul este un stimulent, mulți creatori de concept spun că adevărata miză rămâne aceea de a oferi trecătorilor bucurie și o experiență vizuală autentică a sărbătorilor.

Ramada Sibiu – un hotel unde Crăciunul vine cu miros de scorțișoară și experiențe complete

Și Ramada Sibiu își întâmpină oaspeții cu un concept amplu, în care au fost implicați atât artiști locali, cât și angajații hotelului. Decorațiunile exterioare și o parte dintre cele interioare au fost realizate de Ioana de la City Flowers, o artistă bine-cunoscută în oraș.

Viorica Maier, Area Sales Manager Ramada, detaliază:

„Ne place să încurajăm artiștii locali, motiv pentru care anul acesta, pentru o parte dintre decorațiuni, am angajat-o pe Ioana de la City Flowers. Pe lângă ea, la decorarea hotelului au contribuit și angajații noștri. Ne-am dorit să mobilizăm echipa și să ne simțim ca o familie în perioada aceasta.”

Oaspeții sunt întâmpinați cu arome de scorțișoară, cadouri surpriză, băuturi calde în lobby și experiențe gândite special pentru sărbători. Hotelul are și o colaborare inedită cu Târgul de Crăciun:

„Toți oaspeții sunt preluați la ora 18:00 cu trenulețul celebru și duși în Târg, unde primesc o băutură caldă, o mâncare caldă și acces la patinoar sau la roată. Iubim competiția, dar gândul nostru rămâne la oaspeți. Ei sunt cei care trebuie să câștige.” spune Viorica Maier.

Cofetăria Alina – pastel, eleganță și o identitate caldă

Una dintre cele mai apreciate fațade din Sibiu este cea a Cofetăriei Alina, unde echipa a mizat pe subtilitate și rafinament.

„Decorurile au fost gândite de noi, în echipă, astfel încât să reflecte stilul Cofetăriei Alina și atmosfera locului. Am vrut ceva care să se potrivească străzii istorice, dar și produselor noastre artizanale, de aceea am mers pe tonuri pastel, accente aurii și elemente florale. Nu este un decor Barbie, ci o versiune elegantă și caldă a identității noastre vizuale.” explică Alina, proprietara cofetăriei.

Cofetăria participă oficial la concursul Primăriei, însă pentru ei premiul nu este pe primul plan:

„Pentru noi decorul rămâne, înainte de toate, un gest pentru oameni. Oamenii se opresc, fac fotografii, intră curioși în cofetărie și ne spun că decorul îi face să simtă atmosfera sărbătorilor încă de la intrare. Asta ne bucură cel mai mult.” spune Alina.

Art House – Retro Christmas și o poveste nouă în centrul orașului

Art House, poziționat chiar în inima orașului, mizează anul acesta pe un concept „Retro Christmas”. Directorul hotelului, Monica Marcoci, spune că decorul este esențial atât pentru imaginea locației, cât și pentru experiența turiștilor:

„Anul trecut am avut funda roșie, iar anul acesta am trecut în altă sferă, un Retro Christmas. E important ca oamenii să-și facă fotografii în fața hotelului și sperăm că anul acesta să depășim orice record la capitolul poze superbe.”

Hotelul își propune ca fațada să devină unul dintre cele mai fotografiate locuri festive din oraș.

Printre locațiile care s-au înscris la concursul Primăriei pentru „Cea mai frumoasă fațadă de Crăciun” se numără și Rabbit Hole & Soup, Inspirat Restaurant, La Cuptor și Townhouse Boutique, fiecare venind cu propriul concept festiv, modern și fără decoruri depășite precum ursuleții de pluș, în ton cu tendințele actuale de design urban de sărbători.

City Flowers by Ioana – artistul din spatele celor mai spectaculoase fațade

Ioana, creatoarea conceptelor pentru Art House și Ramada, povestește despre munca din spatele unor astfel de proiecte:

„Am început cu discuții cu proprietarii, schițe, măsurători, propuneri. Munca efectivă la fața locului durează două zile, dar în atelier pregătirea detaliilor înseamnă mult mai mult.”

Pentru Art House, Ioana a realizat o coroniță impresionantă de 3,5 metri diametru, inspirată din culorile clădirii: crem și albastru.

Ea oferă și câteva sfaturi pentru cei care vor un decor reușit:

„Să se uite mai întâi la casa lor, la ce transmite și la ce vor să pună acolo. Decorul clasic cu roșu rămâne popular, dar poate fi modernizat. Nu mai sunt la modă ursuleții de pluș, decât dacă se potrivesc cu povestea locului. Dacă mă întrebați pe mine, o casă poate fi decorată superb și simplu, cu lemn, luminițe și elemente naturale.”

Printre clădirile decorate spectaculos se numără D36, Sucré, Frangi Pani, Cofetăria Alina, Ramada Sibiu și Art House, locații care atrag turiști și localnici deopotrivă.

„Depinde de scopul fiecăruia. Dacă vrei un loc Instagram, dacă vrei să câștigi un concurs, poate fi costisitor. Dar poți face și ceva minunat cu buget redus, dacă ai talent și inspirație.” spune artista despre concursul Primăriei.

Indiferent cine va câștiga competiția Primăriei, un lucru este sigur: Sibiul e mai frumos ca oricând. Străzile istorice, clădirile elegante și creativitatea celor care investesc în imaginea orașului transformă iarna într-o experiență vizuală unică.