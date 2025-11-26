ciclonul care a făcut prăpăd în europa ajunge în românia: ”adel” aduce frig, ploi puternice și ninsori consistente

România intră în următoarele zile într-un proces de răcire rapidă, pe fondul apropierii ciclonului Adel, sistem care a făcut deja ravagii în mai multe țări europene. Meteorologii avertizează că vremea se va schimba brusc: temperaturile scad accentuat, apar ploi abundente, lapoviță, ninsoare și intensificări ale vântului în aproape toate regiunile.

Directoarea ANM, Florinela Georgescu, a explicat că țara noastră va fi afectată treptat de acest fenomen format în bazinul Mării Mediterane, botezat „Adel” de meteorologii greci.

„Intrăm și noi sub influența unui ciclon care se formează și evoluează în bazinul Mării Mediterane. Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică cu precipitații, intensificări ale vântului și o scădere a temperaturilor”, a declarat Georgescu pentru Antena 3 CNN.

Ploi azi, lapoviță și ninsoare, joi și vineri

Astăzi, ploile vor afecta în special jumătatea de vest a țării, urmând ca în cursul nopții precipitațiile să avanseze spre centru și nord. Pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică, precipitațiile vor cuprinde toate regiunile.

ANM atenționează că apar și fenomene specifice iernii:

noaptea de joi spre vineri : primele precipitații mixte în nordul Moldovei

la munte : ninsori tot mai consistente, în special pe creste

până duminică: lapoviță și ninsoare local în zonele subcarpatice

Florinela Georgescu confirmă:

„Vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în partea de nord a Moldovei, iar la munte vor predomina ninsorile.”

Temperaturile scad brusc: maxime de doar 8–9 grade în toată țara

Procesul de răcire va fi rapid și vizibil. Dacă astăzi vestul și nord-vestul vor fi primele zone lovite de frig, până la finalul săptămânii întreaga țară va avea temperaturi de noiembrie târziu.

„Până la sfârşitul săptămânii maximele nu vor mai depăşi nicăieri 8–9 grade Celsius”, a precizat directoarea ANM.

Ciclonul Adel va continua să influențeze vremea din România până duminică seara, când se va depărta treptat din zona țării noastre.