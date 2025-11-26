copil dispărut dintr-un spital din sibiu. familia și poliția îl caută

Un adolescent în vârstă de 16 ani a dispărut dintr-o unitate medicală din Sibiu. Părinții și poliția îl caută. Sunați la 112 dacă îl vedeți!

Poliţiştii sibieni caută un minor în vârstă de 16 ani, care a plecat dintr-o unitate medicală și nu a revenit. Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acestuia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.

„La data de 26 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost sesizați de către o femeie din municipiul Sibiu cu privire la faptul că la aceeași dată, fiul său, GÎDEI ADRIAN-GHEORGHE, în vârstă de 16 ani, a plecat dintr-o unitate medicală din municipiul Sibiu într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Semnalmente: înălțime 1,80 cm, greutate 70 kg, ochi căprui, păr scurt, brunet. La momentul plecării, minorul purta pijamale. Semne particulare: nu se cunosc

Dacă puteți oferi informaţii despre acest minor sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.