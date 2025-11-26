coșmar fără sfârșit la porumbacu de jos: rottweilerii care au ucis cățelușa ioana, au intrat din nou în curtea vecinului / video

În Porumbacu de Jos, coșmarul lui Stelian Solomon nu s-a încheiat odată cu moartea cățelușei Ioana. La patru luni după tragedie, Rottweilerii vecinilor au intrat din nou în curtea lui – de data aceasta sărind spre el. Iar bărbatul trăiește acum cu frica permanentă că noul cățel adoptat va deveni următoarea victimă.

La aproape patru luni după ce cățelușa Ioana a fost ucisă de doi câini Rottweiler lăsați liberi în satul Porumbacu de Jos, incidentul se repetă. Proprietarul, Stelian Solomon, spune că animalele periculoase au pătruns din nou pe proprietatea sa, unul dintre ele încercând să-l atace. În prezent, bărbatul trăiește cu teama permanentă că noul cățel pe care l-a adoptat de pe stradă va avea aceeași soartă.

„M-am trezit cu amândoi Rottweilerii lângă mașina mea. Unul sărea la mine”

Stelian Solomon povestește că incidentul din această săptămână a avut loc dimineața, în jurul orei 7:50, când a ieșit în curte pentru a da de mâncare animalelor.

„M-am dus spre hală să iau niște bucăți pentru porci. Când să trec pe lângă mașină, amândoi Rottweilerii erau acolo. Unul a sărit spre mine, încerca să mă atace. Noroc că am avut telefonul la mine și i-am filmat. Erau pe proprietatea mea, iarăși. Nu se poate așa ceva”, spune bărbatul.

Acesta afirmă că, în ciuda tragediei din 31 iulie – când cățelușa Ioana a fost ucisă –, nu s-a luat nicio măsură pentru a împiedica noi atacuri.

„În cazul meu, în care câinii Rottweiler au ucis cățelușa mea pe proprietatea mea, Poliția Animalelor bineînțeles că nu a făcut nimic. Nu s-au luat măsuri. Câinii sunt lăsați liberi, cu intenția – zic eu – de a ataca din nou. Au pătruns iarăși în curtea mea”, afirmă Solomon.

Un nou cățel adoptat, ținut izolat de frică

După pierderea Ioanei, bărbatul a adoptat un alt cățel găsit pe stradă. Însă nici acesta nu este în siguranță.

„Ma tem pentru el și pentru siguranța noastră. Noul cățel îl țin izolat, am astupat toate găurile, tot. Am două proprietăți lipite, iar zona cu utilajele are o poartă prin care ei pot intra dacă reușesc să o deschidă sau să forțeze. Câinii Rottweiler au intrat deja de mai multe ori. E teribil”, explică acesta.

Bărbatul spune că intenționează să ceară oficial copia întregului dosar, pentru a acționa în instanță proprietarii Rottweilerilor.

Poliția cercetează cazul

Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, Isabela Brad, confirmă că a fost depusă o nouă sesizare în legătură cu atacul.

„La data de 20 noiembrie a.c., la nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor a fost înregistrată o sesizare depusă de către un bărbat din Porumbacu de Jos, care reclamă faptul că doi câini din rasa Rottweiler ar fi pătruns în curtea sa și l-ar fi atacat.

În prezent, polițiștii desfășoară activități specifice în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în funcție de rezultat urmând a fi dispuse măsurile legale în consecință.”

„Câinii periculoși trebuie ținuți închiși”

Starea de tensiune din gospodăria lui Stelian crește pe zi ce trece.

„Câinii ăștia periculoși trebuie să stea în țarcul lor, închiși ermetic. Nu trebuie să iasă de acolo decât cu botniță, lesă și cu stăpân. Nu e normal să intru în curte și să mă trezesc cu doi Rottweileri lângă mine”, declară el.

Bărbatul spune că speră ca de această dată autoritățile să ia măsuri reale, înainte ca incidentul să se transforme într-o nouă tragedie.