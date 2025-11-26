explozie de viroze la sibiu: spitalele au raportat zeci de internări

Săptămâna 17-23 noiembrie 2025 marchează o ușoară intensificare a activității bolilor respiratorii în județul Sibiu.

Datele transmise de medicii de familie arată o creștere a cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumopatii comparativ cu săptămâna precedentă.

Numărul cazurilor de gripă clinică a urcat la 6, cu 2 pacienți care au necesitat spitalizare. Față de aceeași perioadă a anului trecut, când nu s-au înregistrat cazuri de gripă, situația de anul acesta indică o tendință ascendentă.

Distribuția cazurilor de gripă:

Grupa de vârstăTotal cazuriInternări% internări
0-1 ani000%
2-4 ani2133,33%
5-14 ani1016,66%
15-49 ani2033,33%
50-64 ani000%
>65 ani1116,66%

Infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) au fost raportate în 1.643 de cazuri, majoritatea în rândul copiilor între 5 și 14 ani. Din fericire, formele clinice au fost în general ușoare, doar 37 de pacienți necesitând internare, ceea ce reprezintă 2,25% din total.

Distribuția IACRS:

Grupa de vârstăTotal cazuriInternări% internări
0-1 ani149179,06%
2-4 ani3331320,26%
5-14 ani535632,56%
15-49 ani352121,42%
50-64 ani189011,50%
>65 ani8505,17%

În ceea ce privește pneumopatiile, s-au înregistrat 402 cazuri, cu o ușoară creștere față de săptămâna anterioară. Cei mai afectați au fost copiii mici și persoanele în vârstă, iar 163 dintre pacienți au necesitat spitalizare și tratament specializat, reprezentând 40,54% din total.

Distribuția pneumopatiilor:

Grupa de vârstăTotal cazuriInternări% internări
0-1 ani514112,68%
2-4 ani782719,40%
5-14 ani3769,20%
15-49 ani952523,63%
50-64 ani452111,19%
>65 ani964323,88%

Pe partea pozitivă, campania de vaccinare împotriva gripei sezoniere continuă să aibă rezultate bune. Până acum, 24.355 de persoane și-au administrat vaccinul, cu peste 850 mai mult decât în întreg sezonul precedent. Directorul DSP Sibiu, Horațiu Cojocaru, a subliniat importanța imunizării înainte de sărbători și recomandă vaccinarea copiilor cu vârsta de peste 6 luni, precum și a persoanelor din grupele de risc.

Vaccinarea este gratuită pentru copiii între 6 luni și 19 ani și pentru persoanele cu afecțiuni cronice, iar pentru adulții între 45 și 64 de ani sănătoși, costul este compensat în proporție de 50%.

