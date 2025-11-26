explozie de viroze la sibiu: spitalele au raportat zeci de internări

Săptămâna 17-23 noiembrie 2025 marchează o ușoară intensificare a activității bolilor respiratorii în județul Sibiu.
Datele transmise de medicii de familie arată o creștere a cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumopatii comparativ cu săptămâna precedentă.
Numărul cazurilor de gripă clinică a urcat la 6, cu 2 pacienți care au necesitat spitalizare. Față de aceeași perioadă a anului trecut, când nu s-au înregistrat cazuri de gripă, situația de anul acesta indică o tendință ascendentă.
Distribuția cazurilor de gripă:
|Grupa de vârstă
|Total cazuri
|Internări
|% internări
|0-1 ani
|0
|0
|0%
|2-4 ani
|2
|1
|33,33%
|5-14 ani
|1
|0
|16,66%
|15-49 ani
|2
|0
|33,33%
|50-64 ani
|0
|0
|0%
|>65 ani
|1
|1
|16,66%
Infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) au fost raportate în 1.643 de cazuri, majoritatea în rândul copiilor între 5 și 14 ani. Din fericire, formele clinice au fost în general ușoare, doar 37 de pacienți necesitând internare, ceea ce reprezintă 2,25% din total.
Distribuția IACRS:
|Grupa de vârstă
|Total cazuri
|Internări
|% internări
|0-1 ani
|149
|17
|9,06%
|2-4 ani
|333
|13
|20,26%
|5-14 ani
|535
|6
|32,56%
|15-49 ani
|352
|1
|21,42%
|50-64 ani
|189
|0
|11,50%
|>65 ani
|85
|0
|5,17%
În ceea ce privește pneumopatiile, s-au înregistrat 402 cazuri, cu o ușoară creștere față de săptămâna anterioară. Cei mai afectați au fost copiii mici și persoanele în vârstă, iar 163 dintre pacienți au necesitat spitalizare și tratament specializat, reprezentând 40,54% din total.
Distribuția pneumopatiilor:
|Grupa de vârstă
|Total cazuri
|Internări
|% internări
|0-1 ani
|51
|41
|12,68%
|2-4 ani
|78
|27
|19,40%
|5-14 ani
|37
|6
|9,20%
|15-49 ani
|95
|25
|23,63%
|50-64 ani
|45
|21
|11,19%
|>65 ani
|96
|43
|23,88%
Pe partea pozitivă, campania de vaccinare împotriva gripei sezoniere continuă să aibă rezultate bune. Până acum, 24.355 de persoane și-au administrat vaccinul, cu peste 850 mai mult decât în întreg sezonul precedent. Directorul DSP Sibiu, Horațiu Cojocaru, a subliniat importanța imunizării înainte de sărbători și recomandă vaccinarea copiilor cu vârsta de peste 6 luni, precum și a persoanelor din grupele de risc.
Vaccinarea este gratuită pentru copiii între 6 luni și 19 ani și pentru persoanele cu afecțiuni cronice, iar pentru adulții între 45 și 64 de ani sănătoși, costul este compensat în proporție de 50%.
