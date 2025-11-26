explozie de viroze la sibiu: spitalele au raportat zeci de internări

Săptămâna 17-23 noiembrie 2025 marchează o ușoară intensificare a activității bolilor respiratorii în județul Sibiu.

Datele transmise de medicii de familie arată o creștere a cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumopatii comparativ cu săptămâna precedentă.

Numărul cazurilor de gripă clinică a urcat la 6, cu 2 pacienți care au necesitat spitalizare. Față de aceeași perioadă a anului trecut, când nu s-au înregistrat cazuri de gripă, situația de anul acesta indică o tendință ascendentă.

Distribuția cazurilor de gripă:

Grupa de vârstă Total cazuri Internări % internări 0-1 ani 0 0 0% 2-4 ani 2 1 33,33% 5-14 ani 1 0 16,66% 15-49 ani 2 0 33,33% 50-64 ani 0 0 0% >65 ani 1 1 16,66%

Infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) au fost raportate în 1.643 de cazuri, majoritatea în rândul copiilor între 5 și 14 ani. Din fericire, formele clinice au fost în general ușoare, doar 37 de pacienți necesitând internare, ceea ce reprezintă 2,25% din total.

Distribuția IACRS:

Grupa de vârstă Total cazuri Internări % internări 0-1 ani 149 17 9,06% 2-4 ani 333 13 20,26% 5-14 ani 535 6 32,56% 15-49 ani 352 1 21,42% 50-64 ani 189 0 11,50% >65 ani 85 0 5,17%

În ceea ce privește pneumopatiile, s-au înregistrat 402 cazuri, cu o ușoară creștere față de săptămâna anterioară. Cei mai afectați au fost copiii mici și persoanele în vârstă, iar 163 dintre pacienți au necesitat spitalizare și tratament specializat, reprezentând 40,54% din total.

Distribuția pneumopatiilor:

Grupa de vârstă Total cazuri Internări % internări 0-1 ani 51 41 12,68% 2-4 ani 78 27 19,40% 5-14 ani 37 6 9,20% 15-49 ani 95 25 23,63% 50-64 ani 45 21 11,19% >65 ani 96 43 23,88%

Pe partea pozitivă, campania de vaccinare împotriva gripei sezoniere continuă să aibă rezultate bune. Până acum, 24.355 de persoane și-au administrat vaccinul, cu peste 850 mai mult decât în întreg sezonul precedent. Directorul DSP Sibiu, Horațiu Cojocaru, a subliniat importanța imunizării înainte de sărbători și recomandă vaccinarea copiilor cu vârsta de peste 6 luni, precum și a persoanelor din grupele de risc.

Vaccinarea este gratuită pentru copiii între 6 luni și 19 ani și pentru persoanele cu afecțiuni cronice, iar pentru adulții între 45 și 64 de ani sănătoși, costul este compensat în proporție de 50%.