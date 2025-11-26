incendiu devastator în hong kong: aproape 2.000 de locuințe afectate / video

Un incendiu devastator a izbucnit în cursul zilei de miercuri, în complexul rezidențial Wang Fuk Court, din districtul Tai Po – Hong Kong, punând în pericol sute de locatari.

Flăcările s-au extins rapid, alimentate de schelele exterioare din bambus, ceea ce a agravat situația și a făcut evacuarea dificilă. Autoritățile au ridicat alerta la nivel No. 4, semnal de gravitate ridicată, și au cerut locuitorilor să rămână în locuințe, să închidă ferestrele și să evite zona afectată.

Până în acest moment, cel puțin o persoană a suferit arsuri grave, iar alte câteva victime sunt în stare gravă. Echipele de pompieri continuă operațiunile pentru evacuarea celor prinși în clădire și pentru limitarea extinderii incendiului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Incidentul a provocat perturbări majore în trafic și a mobilizat autoritățile locale pentru gestionarea situației de urgență. Cauza incendiului nu a fost încă stabilită, iar investigațiile sunt în desfășurare.

Wang Fuk Court este un complex rezidențial format din opt blocuri, cu aproape 2.000 de unități locative