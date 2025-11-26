incendiu devastator în hong kong: aproape 2.000 de locuințe afectate / video

Un incendiu devastator a izbucnit în cursul zilei de miercuri, în complexul rezidențial Wang Fuk Court, din districtul Tai Po – Hong Kong, punând în pericol sute de locatari.
Flăcările s-au extins rapid, alimentate de schelele exterioare din bambus, ceea ce a agravat situația și a făcut evacuarea dificilă. Autoritățile au ridicat alerta la nivel No. 4, semnal de gravitate ridicată, și au cerut locuitorilor să rămână în locuințe, să închidă ferestrele și să evite zona afectată.
Până în acest moment, cel puțin o persoană a suferit arsuri grave, iar alte câteva victime sunt în stare gravă. Echipele de pompieri continuă operațiunile pentru evacuarea celor prinși în clădire și pentru limitarea extinderii incendiului.
Incidentul a provocat perturbări majore în trafic și a mobilizat autoritățile locale pentru gestionarea situației de urgență. Cauza incendiului nu a fost încă stabilită, iar investigațiile sunt în desfășurare.
Wang Fuk Court este un complex rezidențial format din opt blocuri, cu aproape 2.000 de unități locative
Ultima oră
- Un șofer străin a crezut că păcălește polițiștii din Sibiu: a prezentat un document fals 19 minute ago
- Șoferul fugar care a făcut prăpăd la 5 dimineața în Sibiu, a fost arestat: cât stă după gratii 20 de minute ago
- Se amenajează vestiare moderne la cea mai nouă bază sportivă a Sibiului: sunt necesare pentru liga 3 o oră ago
- Nopți albe pentru locatarii din Cartierul Arhitecților, din cauza zgomotului din timpul aprovizionării de la Lidl : ”Suntem disperați” / video 2 ore ago
- Nouă finanțare europeană la Sibiu: Primăria cumpără încă 16 autobuze electrice noi și modernizează strada Salcâmilor 2 ore ago