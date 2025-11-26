mediașul se pregătește de 1 decembrie: steaguri tricolore instalate în municipiu / foto

Primăria Municipiului Mediaș a început pregătirile pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României – 1 Decembrie. În acest context, aproximativ 600 de steaguri tricolore au fost instalate în centrul orașului și pe principalele artere ale municipiului.
Ca în fiecare an, în preajma Zilei Naționale a României, municipalitatea a montat drapele tricolore pentru a marca această sărbătoare cu o puternică încărcătură simbolică. Angajații Direcției de Administrare a Domeniului Public au instalat steagurile pe străzile din centrul orașului, dar și pe cele mai circulate străzi, precum Șoseaua Sibiului, Aurel Vlaicu, 1 Decembrie, Baznei și Stadionului.
De asemenea, îi invităm pe medieșeni să celebreze Ziua Națională arborând cu mândrie steagul tricolor la domiciliu sau în spațiile deținute, pentru a cinsti împreună această zi deosebită pentru toți românii.
