miercurea sibiului sărbătorește ziua națională prin tradiții autentice și delicii culinare locale / foto

Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, Miercurea Sibiului va găzdui o după-amiază specială în Țara Secașelor, organizată de Asociația pentru Sat Colorat, în parteneriat cu Primăria localității.

Evenimentul „Gusturi și experiențe inedite în Țara Secașelor” se va desfășura luni, 1 decembrie 2025, între orele 12:00 și 16:00, la Muzeul Țării Secașelor, unitate componentă a Muzeului ASTRA.

Localitatea Miercurea Sibiului are o semnificație istorică deosebită. Aici s-a născut căpitanul Victor Precup, care pe 23 noiembrie 1918 a zburat de la Bacău la Blaj cu un avion Farman-40 pentru a transporta documente esențiale pentru convocarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. Delegația locală, condusă de protopopul Avram Păcurariu, a participat la festivitățile Marii Uniri. Vizitatorii vor putea afla detalii despre aceste evenimente și alte povești locale în cadrul evenimentului.

La eveniment vor fi prezenți producători locali care vor comercializa și oferi spre degustare produse tradiționale, pregătite cu grijă: mămăligă cu brânză, cârnați prăjiți în untură și murături.

💬 Reprezentanții Asociației pentru Sat Colorat declară că scopul evenimentului este ca vizitatorii să descopere nu doar gusturile autentice ale Secașelor, ci și istoria și cultura acestui colț de țară. Aceștia subliniază că evenimentul reprezintă o ocazie de sărbătoare, întâlnire și bucurie împărtășită.

Publicul este așteptat cu drag la Miercurea Sibiului pentru o zi plină de tradiție, gust și poveste.