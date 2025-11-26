mii de credincioși sunt așteptați: catedrala mitropolitană din sibiu găzduiește moaștele sfântului serafim

La Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu au fost aduse luni, 24 noiembrie, moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus.

Acestea vor putea fi cinstite de credincioși pe întreaga săptămână premergătoare sărbătorii Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Evenimentul a început cu o slujbă de mulțumire, oficiată de un sobor de preoți, din care au făcut parte arhimandritul Atanasie Roman, starețul Mănăstirii „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, pr. prof. dr. Vasile Mihoc, pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, pr. Bogdan Fluieraș, pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, alături de membri ai Administrației eparhiale, protopopi și slujitori ai Catedralei Mitropolitane.

Despre viața Sfântului Serafim a vorbit pr. prof. dr. Vasile Mihoc, care a rememorat întâlnirile sale cu marele duhovnic încă din perioada studenției.

„Împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu am fost la Mănăstirea Brâncoveanu în primăvara anului 1967 și Înaltpreasfinția Sa mi-a spus că Părintele Serafim este ca un serafim, călăuzind oamenii cu curăție și har. Chiar și în perioada prigoanei asupra mănăstirilor, Părintele Serafim a rămas un model de călugărie adevărată, oferind mângâiere și sprijin celor aflați în suferință”, a declarat părintele profesor.

Zilele Șaguniene 2025 continuă la Sibiu cu proiecția unui film documentar dedicat Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, realizat de Trinitas TV. Marți, 25 noiembrie, sunt programate un simpozion național de Teologie și un workshop de pictură la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Totodată, vor avea loc o conferință preoțească de toamnă la Făgăraș și un simpozion la Liceul Teologic din oraș. Programul complet poate fi consultat pe site-ul Mitropoliei Ardealului: Zilele Șaguniene 2025.

FOTO: Mitropolia Ardealului