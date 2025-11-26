mobilizare emoționantă la sibiu: studenții mediciniști strâng haine, jucării și dulciuri pentru micii pacienți / foto

Organizația Studenților în Medicină Sibiu dă startul celei de-a doua ediții a proiectului „Wishes Under the Tree”, o campanie dedicată copiilor internați în Secțiile de Pediatrie ale Spitalului de Pediatrie Sibiu.

Prin această inițiativă, voluntarii își propun să transforme perioada sărbătorilor într-un moment luminos pentru micii pacienți, aducându-le un strop de bucurie acolo unde au cel mai mult nevoie.

Campania îi invită pe sibieni să contribuie cu donații care pot face diferența în viața copiilor aflați sub tratament. Sunt acceptate daruri variate, toate menite să aducă zâmbete și confort:

Haine noi sau în stare foarte bună, pentru toate categoriile de vârstă

Jucării complete, funcționale și adecvate fiecărei vârste

Cărți de povești, de colorat ori materiale educative

Rechizite

Dulciuri ambalate și sigilate

Donațiile pot fi depuse în holul principal al Facultății de Medicină Sibiu, pe Strada Lucian Blaga nr. 2A, în perioada 24 noiembrie – 5 decembrie, între orele 10:00 și 18:00.

Pentru cei care preferă sprijinul financiar, OSM pune la dispoziție contul:

IBAN: RO97BTRLRONCRT0646209001

Beneficiar: Asociația Organizația Studenților în Medicină Sibiu

Detalii tranzacție: Proiect WUT 2025

Pentru informații suplimentare, coordonatorii proiectului pot fi contactați la:

+40 771 606 600 – Antohe Denisa

+40 726 998 747 – Mihăilă Sofia

Voluntarii OSM Sibiu fac apel la solidaritatea comunității pentru a crea un Crăciun memorabil pentru copiii care vor petrece sărbătorile în spital. „Fiecare gest contează și poate aduce lumină în sufletul unui copil”, transmit aceștia.