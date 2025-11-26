nopți albe pentru locatarii din cartierul arhitecților, din cauza zgomotului din timpul aprovizionării de la lidl : ”suntem disperați” / video

Pentru o parte a locuitorilor din Cartierul Arhitecților, liniștea nopții este tot mai des întreruptă. Este vorba despre cei care locuiesc în vecinătatea magazinului Lidl. Oamenii spun că somnul le este tulburat aproape noapte de noapte de zgomotul produs atunci când se face alimentarea cu marfă. Utilajele folosite pentru descărcare sunt gălăgioase, iar cei care le manevrează fac și ei gălăgie. După numeroase sesizări fără rezultat, oamenii cer acum ca situația să fie luată în serios.

Pilat Flaviu Vasile, atrage atenția asupra unei probleme care, spune el, afectează de luni bune liniștea și odihna a sute de familii din zonă. Potrivit acestuia, aprovizionarea magazinului Lidl din cartier are loc aproape în fiecare noapte, în intervalul 00:00 – 06:00, iar operațiunile sunt extrem de zgomotoase.

Magazinul Lidl se află pe Strada Grigore Ionescu nr. 8, Cisnădie, chiar între blocurile nou construite, ceea ce face ca zgomotul nocturn să se audă în tot cartierul.

„Descărcarea paleților, manipularea mărfii, zgomotele de impact, discuțiile personalului, motoarele tirurilor sau alarmele—toate se aud foarte tare, mai ales noaptea, când e liniște. Este o gălăgie infernală, de parcă s-ar descărca marfa în propria curte”, spune bărbatul.

Problema există de când s-a deschis magazinul

Pilat Flaviu afirmă că situația nu este una izolată sau recentă. De la deschiderea magazinului, locuitorii din zonă s-au confruntat constant cu zgomotul produs în timpul nopții. Mai mult, spune că atât el, cât și alți vecini au depus numeroase sesizări către magazin și către autoritățile locale.

„Am făcut multe sesizări – la Poliția Locală, Poliția Cisnădie, către magazin. Răspunsurile Lidl sunt mereu aceleași: «vom lua legătura cu departamentul», un mesaj standard, cred că generat automat de aplicația lor. Niciodată nu au revenit cu o soluție. Ultima sesizare am făcut-o vineri, pentru că săptămâna trecută, în fiecare noapte, descărcările au avut loc între 1 și 4 dimineața.”

Potrivit acestuia, tirurile descarcă direct pe platformă, folosind lize și containere metalice de dimensiuni mari, ceea ce produce sunete puternice, resimțite în tot cartierul.

,,Sesizări multiple, reacții puține”

Deși mai mulți vecini au semnalat aceeași problemă, soluțiile întârzie să apară. Singura instituție care l-a contactat recent pentru detalii a fost Primăria Cisnădie.

„Primăria Cisnădie m-a sunat să mă întrebe despre situație. E singura instituție care a făcut asta. Dar, deocamdată, fără o rezolvare”, spune Pilat Flaviu.

Acesta precizează că a invocat în sesizările sale prevederile legii privind zgomotul ambiant, solicitând: reglementarea programului de aprovizionare, măsurarea nivelului de zgomot, impunerea unor măsuri de reducere a poluării fonice.

„Sunt familii cu copii, oameni care se trezesc dimineața la serviciu. Nu putem trăi cu astfel de perturbări în fiecare noapte. Nu este normal ca activitățile comerciale să afecteze viața locuitorilor.” concluzionează acesta.