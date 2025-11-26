nouă finanțare europeană la sibiu: primăria cumpără încă 16 autobuze electrice noi și modernizează strada salcâmilor

Primăria Sibiu a semnat marți, 25 noiembrie, contractul de finanțare din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regiunea Centru a unui nou proiect dedicat modernizării transportului public din Sibiu.

Valoarea proiectului este de 121,81 milioane de lei din care 110,86 milioane lei vor fi din fonduri europene nerambursabile, iar restul de 10,95 milioane de lei din bugetul local, reprezentând cheltuielile neeligibile și contribuția Municipiului Sibiu la cheltuielile eligibile.

“Am obținut resursele financiare pentru această nouă investiție în transportul public astfel că urmează să inițiem procedura de achiziție a încă 16 autobuze electrice dedicate traseelor din Municipiul Sibiu. Creștem astfel confortul, în speranța că și mai mulți sibieni vor alege autobuzul în locul mașinii pentru deplasarea în oraș. Proiectul include și modernizarea străzii Salcâmilor, cale de acces de pe strada Ceaikovski spre Complexul pentru agrement și ecoturism Gușterland, procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor fiind deja inițiată.” a transmis Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu

Cele 16 autobuze electrice noi care vor fi achiziționate vor intra pe traseele de transport din Municipiul Sibiu. Un număr de 10 autobuze vor fi de mari dimensiuni, având 18 metri lungime, celelalte 6 fiind de 12 metri. Acestea vor fi dotate modern, cu sisteme pentru ventilație, încălzire și răcire, sisteme de supraveghere video, hot spot-uri WiFi și sisteme de numărare a călătorilor.

Împreună cu mijloacele de transport, se vor achiziționa și următoarele dotări:

10 stații de încărcare a autobuzelor, din care 2 stații de încărcare rapidă și 8 stații de încărcare lentă.

6 automate stradale pentru eliberarea și încărcarea titlurilor de călătorie

sisteme de informare a călătorilor în cele 16 autobuze și în 6 stații Tursib

Modernizarea străzii Salcâmilor va fi o lucrare de mare amploare pentru amenajarea acestui drum în lungime de 2,1 km, intervențiile incluzând:

Modernizarea carosabilului prin amenajarea cu asfalt

Amenajarea de trotuare pentru deplasarea pietonală în siguranță

Crearea unei piste pentru biciclete în dublu sens

Instalarea unui sistem de iluminat public modern, alcătuit din 54 de stâlpi, cu corpuri eco-eficiente, conectate la sistemul de telegestiune

Amenajarea rețelei de canalizare pluvială și a tubulaturii subterane pentru cablajul de telecomunicații.

Reamintim că în 2024 – 2025, Primăria Sibiu a realizat pe str. Salcâmilor noile rețele de apă și canalizare, o investiție în valoare de 2,8 milioane de lei în pregătirea modernizării drumului.