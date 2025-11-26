o nouă dispariție la sibiu: are 16 ani, ochi căprui și păr șaten

Poliţiştii sibieni caută un minor în vârstă de 16 ani, care nu a revenit la domiciliu.

Persoanele ce pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acestuia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.

La data de 26 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, la data de 16 noiembrie, fiul său, TUDORAN ROBERT – SEBASTIAN, în vârstă de 16 de ani, a plecat de la domiciliul său din municipiul Sibiu și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălțime 160 cm, greutate 40 kg, ochi căprui, păr șaten.

La momentul plecării, minorul purta un hanorac și pantaloni negri, adidași albi.

Nu se cunosc eventuale semne particulare pe care minorul le-ar avea.

Dacă puteți oferi informaţii despre această persoană sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.