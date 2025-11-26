omagiu emoționant în memoria deliei elena stoicescu: o școală din sibiu îi poartă numele / foto video

Începând cu acest an școlar, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) Nr. 1 din Sibiu a fost redenumit „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Delia Elena Stoicescu”, ca recunoaștere a contribuției remarcabile a doamnei inspector în dezvoltarea educației speciale și incluzive.

Pentru a marca acest moment, Consiliul Județean Sibiu a organizat astăzi, alături de conducerea școlii, un eveniment la care au participat membri familiei, foști colegi, cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor școlare, dar și prieteni apropiați.

Printre cei care au luat cuvântul la eveniment s-a numărat: prof. univ. dr. habil. Constantin-Valer Necula, Monica Munteanu – Inspector General Adjunct al Inspectoratul Școlar Județean, psiholog Mihai Copăceanu, conf univ dr. Andrea Hathazi – Departamentul de Psihopedagogie specială la Univ. Babeș – Bolyai Cluj, Cornelia Poșa – profesor psihopedagog Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 și Mihaela Elena Miron – fost director Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu.

În momentul inaugurării noului sediu al școlii în aprilie 2024, Elena Delia Stoicescu a fost una dintre vocile care a susținut importanța investițiilor în învățământul special, discursul susținut la momentul respectiv fiind unul care a inspirat și a dat și mai mult sens acestui demers.

„Astăzi a fost un moment în care emoția s-a împletit cu recunoștința și cu un profund respect pentru o persoană care a schimbat destinul educației speciale din județul nostru: doamna Delia Elena Stoicescu. Mi-am amintit perfect inaugurarea școlii și discursul ei care a fost o adevărată gură de oxigen. Ne-a dat atunci confirmarea că ceea ce facem are sens, că suntem pe drumul cel bun. Astăzi, când această școală îi va purta numele, simt că închidem simbolic un cerc și deschidem altul: unul al continuității, al responsabilității și al inspirației pentru multe generații”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

O viață dedicată educației incluzive

Delia Elena Stoicescu a coordonat ani la rând școlile pentru copii cu nevoi speciale, contribuind decisiv la modernizarea și profesionalizarea întregului sistem. A știut pe nume fiecare profesor, a cunoscut istoricul fiecărui copil și a colaborat cu toți cei care doreau să construiască proiecte în beneficiul elevilor.

Un moment important în activitatea sa rămâne implicarea în 2007, în înființarea centrelor de resurse pentru educație incluzivă, nucleul din care a crescut actualul Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sibiu, județul nostru fiind program-pilot la nivel național.

„Ceea ce lasă Delia în urmă nu este doar o moștenire, ci o temelie pe care s-a clădit un viitor mai incluziv în educația sibiană. A investit în oameni, în proiecte și în sisteme care astăzi funcționează în toate județele țării. Numele ei merită să fie rostit în fiecare zi acolo unde munca ei continuă”, Adina Bucuță – inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean.

Un gest simbolic: plantarea a doi copaci în curtea școlii

Pentru a marca acest moment, Daniela Cîmpeanu – președinta Consiliului Județean Sibiu, împreună cu familia Stoicescu, au plantat în curtea școlii, doi copaci oferiți de Asociația Savori de Roza, urmând ca acțiunea să continue într-o campanie mai amplă în primăvara acestui an, în cadrul Proiectului „Livezi comunitare”.

Acest gest simbolizează continuitatea și rădăcinile puternice ale valorilor promovate de Delia Stoicescu: grijă, dedicare și construcție pentru viitor.