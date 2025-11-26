pantofii tăi merită o a doua șansă la clinica de încălțăminte din sibiu. servicii de curățare și aplicare protecții casali la prețuri imbatabile

Fiecare pereche de pantofi are propria poveste, iar uneori chiar și încălțămintea preferată are nevoie de o mână pricepută pentru a-și recăpăta frumusețea și funcționalitatea. La Clinica de Încălțăminte din Sibiu, pantofii tăi primesc o a doua șansă.

Deschisă din 15 iulie, pe Strada Armoniei nr. 2 din Sibiu, Clinica de Încălțăminte este franciză a renumitei unități din Cluj și oferă servicii complete, de la curățare și vopsire până la reparații complexe, indiferent de valoarea pantofilor.

Serviciile acoperă întreaga gamă de nevoi: curățare standard, vopsit, aplicare protecții Casali (cu cel mai mic preț din Sibiu), înlocuire tălpi și fermoare, cusături și flecuri. În plus, echipa oferă și servicii de recondiționat tocuri, lărgit încălțăminte și umplut perne de aer cu silicon, pentru un confort perfect adaptat fiecărui client.

Specialiștii clinicii tratează fiecare pereche cu aceeași atenție, indiferent dacă este vorba de pantofi de lux sau încălțăminte de zi cu zi. „Pantofii tăi merită o a doua șansă. Mai bine repari decât să renunți la ei”, spun cei de la Clinica de Încălțăminte din Sibiu, subliniind filosofia locului.

Servicii de calitate, atenție la detalii și respect pentru fiecare pereche

Cu o abordare completă, de la A la Z, și o atenție deosebită la detalii, Clinica de Încălțăminte din Sibiu se poziționează ca soluția ideală pentru cei care vor să-și păstreze pantofii în stare impecabilă. Indiferent de valoarea sau tipul încălțămintei, aici fiecare pereche este tratată cu respect, profesionalism și grijă.

Clinica funcționează Luni-Joi între 09:00 și 17:00, respectiv Vineri între 09:00 și 15:00, iar echipa este pregătită să ofere consultanță și recomandări pentru întreținerea corectă a pantofilor. Îi puteți contacta și telefonic, la 0750 458 403, iar locația este convenabilă, pe Strada Armoniei nr. 2 din Sibiu, colț cu Lupeni, ușor accesibilă pentru sibieni.

