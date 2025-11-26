percheziții în sibiu și 2 traficanți de droguri reținuți: vindeau „cristal” cu 100-150 de lei doza / video

În cursul dimineții de miercuri, 26 noiembrie 2025, echipe ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba au desfășurat trei percheziții domiciliare pe teritoriul județului Sibiu, în cadrul unui dosar ce privește traficul de droguri de mare risc.

Ancheta arată că doi indivizi ar fi acționat coordonat, procurând și comercializând, în mod repetat, substanțe interzise de tip cristal. Vânzările ar fi fost făcute către consumatori din mai multe localități sibiene, prețurile variind între 100 și 150 de lei pe tranzacție.

Persoanele implicate sunt audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Alba.