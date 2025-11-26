peste 14 milioane lei pentru modernizarea parcului astra: alei înguste, fântână nouă, loc de joacă și fără mașini

Primăria a scos la licitație caietul de sarcini pentru modernizarea parcului Astra. Municipalitatea vrea să îl facă mai atractiv și să îi redea aspectul unei grădini urbane prin retrasarea și îngustarea aleilor, amplasarea unor pergole modulare, realizarea unei fântâni arteziene, amenajarea unui loc de joacă și refacerea grupului sanitar existent. Statuile vor fi rearanjate și se vor planta noi copaci. Investiția costă peste 14 milioane lei.

Municipalitatea caută o firmă care să reamenajeze și să modernizeze parcul Astra din inima Sibiului. Primăria pune la bătaie suma de 14.888.102 lei.

Planurile Primăriei: grădină urbană pusă în valoare

Odată cu modernizarea parcului, municipalitatea promite că se va îmbunătăți calitatea vieții riveranilor, dar și a celor care tranzitează zona. Parcul va fi un loc de socializare, odihnă și relaxare, cu dotări și facilități moderne în zona istorică. „Modernizarea parcului include amenajarea aleilor, mobilierului, realizarea unei noi fântâni arteziene, crearea unui loc de joacă, amplasarea a două pergole modulare, refacerea integrală a iluminatului ambiental, supraveghere video, precum și un grup sanitar subteran nou”, se arată în caietul de sarcini.

Aleile vor fi retrasate, iar lățimea lor se va reduce. Traseul actual ăla leii principale, care face legătura între Piața Unirii și strada Mitropoliei, va fi păstrat și va avea un finisaj distinctiv, din dale de andezit, cu dimensiuni între 30×30 cm și 20×60 cm. „Acest finisaj permite o accesibilitate bună pentr traversarea parcului pe axa longitudinală. Lateralele acestei alei vor fi finisate cu piatră cubică de 10x10x6 cm, zonă folosită pentru marcarea spațiilor de loisir din lungul aleii, unde vor fi amplasate spații de stat”, potrivit caietului de sarcini. Aleile secundare vor avea un finisaj tip „terre battue”. Cele două accese pe aleea principală vor fi marcate prin câte o rozetă de piatră cubică.

Fântâna existentă, construită în anul 2007, care are o structură de beton armat și 22 de duze dintre care 12 cu jet de apă înalt, va fi demolată. În locul ei va apărea o fântână modernă sub forma unei platforme elevate care va fi accesorizată cu zone de loisir. Vizitatorii parcului vor putea interacționa cu o oglindă de apă în care apa se va scurge de pe două bazine suspendate.

Grupul sanitar existent, aflat în subteran, va fi și el refăcut. De asemenea, spațiul de șah va fi reorganizat.

În zona Spitalului Luther, se va amenaja o structură metalică, sub forma unui pavilion, cu zone stat. „Spitalul Luther nu beneficiază de o zonă de așteptare în interior, familiile persoanelor internate stând adesea în parc. Având în vedere că în parc nu se găsesc spații acoperite sau pavilioane în proximitatea spitalului, se propune realizarea unei structuri metalice sub forma unui pavilion. Finisajele și structura va fi similară cu a pavilionului de la grupul sanitar subteran, adică învelitoare de cupru, grilaje din oțel așezate perimetral învelitorii. Pentru a împiedica pătrunderea apei meteorice înăuntrul pavilionului se vor monta panouri de sticlă laminată între stâlpi”, se arată în documentație.

În proximitate, între intrarea dinspre Piața Unirii și rondul de pe strada Gheorghe Barițiu, se va amenaja un loc de joacă pentru copii, care va avea leagăne, un mini carusel și un joc senzorial. Echipamentele de joacă se propun a fi realizate din oțel inoxidabil periat și lemn.

Cele 12 busturi din parc, ale renumitelor personalități românești care au contribuit la fondarea și dezvoltarea Societății ASTRA, respectiv Alexandru Vaida Voievod, Ioan Slavici, Timotei Cipariu, Gheorghe Barițiu, Iacob Bologa, August Treboniu Laurian, Emanoil Gojdu, Octavian Goga, Badea Cârțan, Gheorghe Lazăr, Andrei Șaguna și Andrei Mureșanu, vor fi relocate. Starea lor de conservare este bună, astfel că vor fi doar întreținute și curățate. Nu se vor realiza intervenții care să afecteze integritatea lor. „Mutarea busturilor se va face conform recomandărilor specialiștilor și va fi urmărită de proiectanți”, se arată în caietul de sarcini.

Astfel, în fața corpului vechi a bibliotecii, în stânga și dreapta statuii lui Gheorghe Barițiu, vor fi așezate busturile lui lacob Bologa și Timotei Cipariu. Celelalte statui vor fi amplasate de-a lungul aleii principale. În fața clădirii noi a bibliotecii Astra va fi amplasată o statuie care a fost dată jos de pe corpul vechi al bibliotecii.

Municipalitatea vrea să facă modificări și la nivelul circulației auto. Accesul mașinilor nu va mai fi permis în parc, în capătul străzilor fiind propuse zone unde ele se pot întoarce. „Având în vedere că se dorește scoaterea accesului auto din parc, ca măsură compensatorie se propune realizarea unor buzunare în capetele străzilor Ioan Lupaş și Gheorghe Barițiu în care mașinile să pot întoarce. Având în vedere că accesul ambulanțelor spre spitalul Luther se realizează pe str. Ioan Lupaș, buzunarul din această stradă va fi sub forma unui sens giratoriu cu diametru de 13m, dimensiune care va permite o întoarcere a mașinilor mai ușoară”, se arată în documentație.

Și, fiindcă este vorba despre un parc – gradină urbană, se vor planta 53 de arbori noi. Alți 9 vor fi tăiați deoarece se află într-o stare avansată de degradare. Printre copacii plantați se numără: stejar, arțar canadian, arțar japonez, salcâm japonez, nuc caucazian și tei argintiu.

Iluminatul public va fi și el modernizat. Se va realiza cu stâlpi ce vor avea o înălțime de maxim 4 m, dotați cu lămpi LED. Aceștia vor fi dispuși de-a lungul aleii principale și aleilor secundare. Zonele cu pavaj înierbat vor fi iluminate cu bolarzi de o înălțime de maxim 1m. Pentru fântână se va realiza un iluminat special. Perimetral platformei se va monta o bandă LED ascunsă. De asemenea, sub platforma fântânii se va monta un iluminat ambiental. Se va alege un iluminat tip RGB. Accesul în grupul sanitar va fi iluminat prin lămpi încastrate în pereți la nivelul treptelor. Deasupra intrării în spațiul interior se vor monta aplice.

Cum arăta parcul acum 100 ani

Parcul Astra conturează un important spațiu verde din inima orașului, fiind atât un loc de odihnă, cât și unul de socializare. El a fost amenajat în a doua jumătate a secolului XIX.

Parcul a primit, mai apoi, în anul 1926, fizionomia pe care o vedem și astăzi. Ulterior, au mai fost aduse mici ajustări, fiind amplasate busturile, iar apoi, în anul 2007, fiind amenajată actuala fântână arteziană. Odată cu trecerea timpului, multe dintre elementele constitutive ale parcului și-au pierdut aspectul inițial, astfel că este nevoie de o modernizare completă.

Lucrările de modernizare a parcului Astra ar urma să dureze 8 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, iar alte 2 luni vor fi rezervate pentru recepție.