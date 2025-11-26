planul de gestionare a pășunilor din șelimbăr, pus în dezbatere publică de primărie

Primăria Comunei Șelimbăr a prezentat prima versiune a Amenajamentului pastoral al comunei, document menit să ghideze administrarea durabilă a pășunilor locale.

În această etapă, planul intră în consultare publică, oferind cetățenilor posibilitatea de a-și exprima opiniile și sugestiile înainte de finalizarea sa.

Potrivit autorităților, planul urmărește optimizarea practicilor agricole, creșterea calității pășunilor și a produselor obținute de la animale, precum și facilitarea accesului la fonduri europene destinate dezvoltării rurale. De asemenea, gestionarea corectă a pășunilor contribuie la conservarea biodiversității și la prevenirea degradării terenurilor.

Primăria Șelimbăr invită cetățenii să consulte documentul începând cu 17 noiembrie 2025 și să transmită observațiile la sediul Direcției Județene de Mediu Sibiu, de pe strada Hipodromului nr. 2A, în municipiul Sibiu. Depunerea comentariilor este posibilă de luni până joi între 08:00 și 16:30 și vineri între 08:00 și 14:00. Termenul limită pentru transmiterea sugestiilor este de 15 zile de la data publicării anunțului.

Elaborarea amenajamentului pastoral se realizează sub supravegherea instituțiilor de mediu, conform cerințelor legale. Direcția Județeană de Mediu Sibiu a notificat Primăria Șelimbăr să completeze documentația necesară obținerii avizului de mediu (Adresă Nr. 13039 / 12.11.2025).