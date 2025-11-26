plecare surpriză de la spitalul județean sibiu după 2 ani de activitate: ”este momentul să urmez un alt drum”

Schimbare importantă în structura de comunicare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Cristina Bălău, purtător de cuvânt al instituției în ultimii doi ani, a anunțat că își încheie activitatea începând de joi, 27 noiembrie 2025 și că va urma un alt drum profesional.

Decizia a fost comunicată printr-un mesaj transmis presei, în care aceasta a ținut să le mulțumească jurnaliștilor și colegilor pentru colaborarea din timpul mandatului.

„Începând de mâine, nu voi mai îndeplini atribuțiile de purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, întrucât am decis că este momentul să urmez un alt drum în cariera mea. Vă mulțumesc pentru comunicare, pentru colegialitate, dar și pentru momentele în care acestea au lipsit. Din fiecare interacțiune am avut ceva de învățat. Sper că, în acești doi ani, am reușit să vă fiu un sprijin real, atât cât mi-a fost permis. Vă doresc tuturor succes și echilibru în tot ceea ce faceți”, a transmis Cristina Bălău.

Cristina Bălău a ocupat poziția de purtător de cuvânt într-o perioadă intensă pentru sistemul medical sibian, marcată de schimbări administrative, investiții noi și numeroase situații de interes public. În cei doi ani de activitate, a fost principala legătură dintre cea mai mare unitate medicală din județ și comunitate.

Spitalul Județean Sibiu nu a anunțat încă cine îi va prelua atribuțiile.