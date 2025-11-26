primăria dă un milion lei pentru paza la 5 obiective din oraș: printre ele și groapa de gunoi din dealul dăii

Cinci obiective de municipiul Sibiu trebuie păzite, motiv pentru care primăria caută o firmă care să le monitorizeze. Este vorba despre mai multe parcări, obiective turistice și o groapă de gunoi.

Firma contractată de primărie va trebui să asigure paza și monitorizarea în parcarea din cartierul Hipodrom III, la parcările de la Cazarma 90 și de la Teatru, la turnurile de pe strada Cetății, la groapa de gunoi Remetea de pe Dealul Dăii și la centrul de colectare prin aport voluntar din oraș. Municipalitatea pune la bătaie suma de 1.025.000 lei.

Parcarea supraterană din cartierul Hipodrom III trebuie păzită zilnic, în intervalul 00:00-24:00. Parcarea de la Cazarma 90/Teatru trebuie păzită zilnic, între orele 07:00-23:00. Agentul de pază va trebui să asigure paza tuturor bunurilor aflate în interior, să poarte costumul convenit, să aibă un comportament civilizat și respectuos cu șoferii și să intervină în mod operativ și eficient când este nevoie. De altfel, el va trebui să monitorizeze regulat spațiile deschise (dar și grupurile sanitare, lifturile și casa scării), iar iarna să îndepărteze zăpada din zonele de la barierele de intrare și ieșire, din zona automatelor de plată și de pe trotuarul din fața parcării.

Turnurile de pe strada Cetății trebuie păzite conform programului de vară și iarnă (între orele 11:00-19:00/10:00-18:00). Agentul de pază va trebui să verifice zilnic panourile de informare, cât și celelalte dotări din turnuri. La intrarea în program va trebui să dezactiveze alarma, să verifice dacă funcționează automatul de plată, să aprindă iluminatul interior, să deschidă ușa de la ieșirea din Turnul Olarilor, să verifice sistemul de supraveghere video și să verifice dacă s-a efectuat corespunzător curățenia, iar coșurile de gunoi au fost golite. Agentul de pază va trebui să știe ce scrie pe panourile informative în cazul în care turiștii vor avea nevoie de informații. La final de program, el va trebui să închidă ușile de acces, după ce s-a asigurat că nu mai sunt vizitatori în turnuri.

Groapa de gunoi Remetea, amplasată pe Dealul Dăii, va fi păzită non-stop. Agentul va trebui să permită accesul doar persoanelor și vehiculelor autorizate și să verifice în mod permanent funcționarea mijloacelor de pază, sistemelor de alarmare și semnalizare. De asemenea, Centrul de colectare prin aport voluntar de pe Șoseaua Alba Iulia, nr. 110, va fi păzit 24/24.

Firma contractată de primărie va trebui să dețină licență pentr desfășurarea activităților de pază, eliberată de Inspectoratul General al Poliției, cu avizul Serviciului Român de Informații.