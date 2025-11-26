reguli noi în trafic: oprirea interzisă pe 4 străzi din sibiu și sens unic introdus la păltiniș în sezonul de iarnă

Traficul din Sibiu intră într-o nouă etapă de schimbări, după ce Comisia pentru sistematizarea circulației a avizat o serie amplă de măsuri menite să reducă blocajele și să crească siguranța. Mai multe străzi vor avea reguli noi – de la interdicții de oprire până la instituirea unor sensuri unice și modificări importante în stațiunea Păltiniș.

Municipalitatea anunță că noile reguli vor fi introduse treptat, pe măsură ce sunt instalate indicatoarele și realizate marcajele rutiere.

Oprirea interzisă pe patru străzi importante din Sibiu

Pentru fluidizarea circulației, pe străzile Malului, Cibinului, Râului și Metalurgiștilor vor fi montate indicatoare de OPRIRE INTERZISĂ.

Aceste artere devin astfel circulabile pe două benzi, fiind eliminate blocajele provocate de mașinile parcate pe carosabil.

Pe strada Cibinului, măsura este cu atât mai necesară cu cât, după intersecția cu strada Turnului, va fi amenajată și o stație pentru transportul public metropolitan.

Restricții similare se introduc și pe:

strada Vasile Aaron , între Garibaldi și bulevardul Vasile Milea – oprirea interzisă pe partea dreaptă;

strada Lyon, între Aumovio și NTN – unde mașinile parcate pe trotuar îngustează atât zona pietonală, cât și accesul vehiculelor de mare tonaj.

Sens unic nou pe strada Munchen

O schimbare majoră apare pe strada Munchen, unde circulația va fi reorganizată pe sens unic dinspre strada Barcelona spre strada Europa Unită.

Motivul: extinderea stațiilor Tursib pe această arteră, care ar necesita o fluență mai bună a traficului.

Pentru sensul invers, șoferii vor folosi străzile Monaco și Milano.

Păltiniș: sens unic sezonier pentru evitarea blocajelor de weekend

La propunerea IPJ Sibiu, în stațiunea Păltiniș se introduce un sens unic sezonier, valabil între finalul lunii noiembrie și finalul lunii martie.

Noua regulă se aplică pe drumul de acces dinspre Hotel Cindrel spre telescaun, între intersecția cu strada Cindrel și zona de parcare de pe panta Cindrel.

Cum drumul vechi funcționează deja în sens unic, măsura va fluidiza traficul pe direcția telescaun – drumul vechi – DJ106A, una dintre cele mai aglomerate rute din sezonul de schi.

Trecerea de pietoni de pe strada Cârlova se mută

Pentru creșterea siguranței pietonale, trecerea de pietoni de pe strada Cârlova, situată aproape de intersecția cu șoseaua Alba Iulia, va fi relocată spre strada Tudor Arghezi.

Noua poziționare asigură:

vizibilitate mai bună pentru pietoni,

un flux rutier mai fluent pe banda a doua de pe Alba Iulia,

un mic spațiu de stocaj pentru mașinile de pe Cârlova.

Implementarea începe în următoarele zile

Primăria anunță că instalarea indicatoarelor și trasarea marcajelor se vor face treptat, iar șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită și să respecte noile reguli.

Municipalitatea avertizează că nerespectarea semnelor noi va duce la sancțiuni, însă subliniază că scopul final este fluidizarea traficului și creșterea siguranței în oraș.