românia sub cod de vreme rea: ploi torențiale, ninsori și vânt puternic în următoarele zile

Județul Sibiu va fi afectat de fenomene meteo intense în perioada miercuri, ora 10:00, – duminică, ora 20:00. Meteorologii anunță precipitații extinse, intensificări ale vântului și o răcire semnificativă a vremii.

Ploile vor începe miercuri în majoritatea localităților, urmând ca joi seara și noaptea spre vineri să apară și lapoviță pe zonele joase, iar la altitudini mai mari, pe crestele munților, ninsoarea va fi predominantă.

Cantitățile de precipitații estimate în județul Sibiu sunt de 15-25 l/mp, însă pe zonele montane din Carpații Meridionali se pot înregistra local 60-80 l/mp.

Vântul va prezenta intensificări începând de miercuri, cu rafale de 45-50 km/h, iar în zona înaltă a munților acestea pot ajunge la 70-90 km/h.

Temperaturile vor scădea treptat, răcirea fiind mai accentuată miercuri în vestul și nord-vestul județului, iar apoi în restul regiunilor Sibiului. Autoritățile recomandă prudență în trafic, evitarea zonelor expuse și protejarea copiilor și vârstnicilor de frig și umiditate.