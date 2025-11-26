s-au stabilit zilele în care fc hermannstadt dă piept cu universitatea craiova și petrolul: oră atipică pentru partida cu ploieștenii

FC Hermannstadt se pregătește pentru unul dintre cele mai intense finaluri de an din Liga I. Echipa sibiană are în față două dueluri extrem de importante, programate în etapele 20 și 21, ambele cu impact direct asupra clasamentului.

FC Hermannstadt – Universitatea Craiova, duminică, 14 decembrie

Primul mare test vine în etapa a 20-a, când Universitatea Craiova vine pe Stadionul Municipal. Meciul se va juca duminică, 14 decembrie, de la ora 20:30, într-o confruntare care se anunță dificilă. Oltenii vin cu pretenții mari, însă Hermannstadt a demonstrat în repetate rânduri că pe teren propriu poate pune probleme oricui.

Următorul hop: Petrolul Ploiești, pe 21 decembrie

O săptămână mai târziu, în etapa a 21-a, sibienii joacă din nou acasă, de data aceasta împotriva formației Petrolul Ploiești. Partida este programată duminică, 21 decembrie, de la ora 14:00.

Un meci important pentru calculele finalului de an, deoarece Hermannstadt are șansa să strângă puncte prețioase și să își consolideze poziția în clasament înainte de pauza de iarnă.

Programul complet al etapelor 20 și 21

Etapa a 20-a

12 decembrie, 20:30: CFR Cluj – Csikszereda

13 decembrie:

• 17:30: FC Argeș – FC Botoșani

• 20:30: Rapid – Oțelul

14 decembrie:

• 15:30: Petrolul – U Cluj

• 17:45: Dinamo – Metaloglobus

• 20:30: FC Hermannstadt – Universitatea Craiova

15 decembrie:

• 17:30: Farul – UTA

• 20:30: Unirea Slobozia – FCSB

Etapa a 21-a