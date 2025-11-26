salină la spitalul de pneumoftiziologie, pentru sibienii cu boli respiratorii: investiția este de aproape 150.000 de lei / foto

Spitalul de Pneumoftiziologie amenajează în prezent o cameră cu sare terapeutică, destinată susținerii recuperării și îmbunătățirii stării de sănătate a pacienților cu afecțiuni respiratorii.

Cu o suprafață de 21 mp, aceasta este integrată în incinta unității medicale și respectă standardele actuale privind haloterapia și terapiile complementare pentru sistemul respirator.

„Investițiile în dezvoltarea infrastructurii spitalului nostru, pe care le facem împreună cu administrația județeană, reprezintă o prioritate constantă, iar amenajarea camerei saline este unul dintre proiectele prin care ne dorim să diversificăm serviciile oferite pacienților și să le punem la dispoziție metode complementare de susținere a sănătății respiratorii. Modernizarea continuă a spațiilor medicale și introducerea unor facilități noi, precum această salină, reflectă dezideratul nostru de a crea un mediu terapeutic modern, sigur și adaptat nevoilor actuale ale pacienților. Credem cu tărie că investițiile în dotări și tehnologii, precum și profesionalismul echipei medicale contribuie direct la creșterea calității actului medical”, transmite Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Camera salină include:

Placarea pereților cu sare naturală, cu rol în crearea unui microclimat asemănător mediului din minele de sare;

Cărămizi de sare dispuse estetic și funcțional, pentru a contribui la ionizarea aerului și la crearea unei atmosfere benefice sistemului respirator;

Sistem audio pentru meloterapie, care va asigura un mediu relaxant, ce susține atât confortul pacienților, cât și efectele terapeutice ale ședințelor de haloterapie.

Amenajarea camerei saline are ca obiectiv principal sprijinirea pacienților cu afecțiuni respiratorii, precum astm, bronșită cronică, BPOC sau alte patologii pulmonare.

„Amenajarea camerei saline în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie reprezintă o investiție importantă în calitatea serviciilor pe care le oferim pacienților noștri. Haloterapia este o metodă complementară recunoscută pentru beneficiile sale asupra aparatului respirator, iar integrarea acestui tip de terapie în spital ne permite să creăm un mediu controlat, sigur și benefic pentru persoanele cu afecțiuni pulmonare. Ne dorim ca pacienții noștri să aibă acces nu doar la tratamente medicale moderne, ci și la terapii de recuperare care pot îmbunătăți confortul respirator, pot reduce episoadele de exacerbare și pot accelera recuperarea. Camera salină, dotată cu placări din sare naturală, cărămizi de sare și un sistem audio pentru meloterapie, va contribui la crearea unui ambient terapeutic complet. Considerăm că această inițiativă va aduce un plus semnificativ în parcursul de tratament al pacienților și va susține misiunea noastră de a oferi îngrijire specializată la cele mai înalte standarde”, spune dr. Lavinia Danciu, Director Medical Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Haloterapia este cunoscută pentru potențialele efecte pozitive, precum:

reducerea congestiei pulmonare și curățarea plămânilor

îmbunătățirea respirației;

reducerea inflamațiilor la nivelul căilor respiratorii;

fluidificarea secrețiilor bronșice;

creșterea gradului de confort și relaxare pe durata tratamentului

Lucrările sunt în desfășurare, iar finalizarea și darea în folosință a camerei saline, după ce va fi autorizată sanitar, vor fi anunțate public.

Valoarea contractului este 149.800 lei (TVA inclus), fondurile fiind alocate de Consiliul Județean Sibiu.