scapă de grija curățeniei de sărbători cu „123 curat”. servicii profesionale în județul sibiu

Sărbătorile se apropie, iar pregătirile pentru Crăciun pot deveni copleșitoare. Dacă vrei o locuință impecabilă fără să pierzi zile întregi cu spălatul, ștersul prafului și igienizarea fiecărui colț, firma sibiană „123 Curat” îți vine în ajutor. Activă din 2021 și având o echipă formată din 15 angajați, compania răspunde prompt solicitărilor din întreg județul Sibiu, indiferent că provin de la persoane fizice, firme sau asociații de locatari.

În preajma sărbătorilor de iarnă, când toată lumea se pregătește să primească oaspeți, „123 Curat” oferă servicii de curățenie generală în locuințe, adaptate oricărei suprafețe. Fie că este vorba de curățenie temeinică în dormitoare, living, bucătărie sau băi, fie că este nevoie de spălarea geamurilor sau de igienizarea unor zone mai dificil de întreținut, echipa se ocupă de tot, astfel încât casa ta să fie pregătită de sărbătoare.

Pe lângă curățenia generală, „123 Curat” oferă și curățenie de întreținere, igienizare în parcări, spații comerciale și magazine, precum și intervenții în hale industriale sau corturi de evenimente. Firma acoperă atât lucrări interioare, cât și exterioare, punând la punct orice tip de spațiu care are nevoie să arate impecabil în această perioadă.

Covoare curate, preluate direct de acasă

Un serviciu foarte apreciat în pragul sărbătorilor este spălarea covoarelor cu preluare de la domiciliu. „123 Curat” ridică covoarele direct de la client, le curăță cu detergenți profesionali, le usucă și le livrează înapoi perfect igienizate. Este soluția ideală pentru familiile ocupate, pentru persoanele în vârstă sau pentru cei care își doresc un plus de confort înainte de Crăciun.

Servicii exterioare pentru un aspect îngrijit al curții și al aleilor

Pentru ca totul să arate îngrijit nu doar în interior, ci și în jurul casei, firma oferă întreținerea spațiilor verzi, toaletarea arborilor, plantări sezoniere și curățarea mecanizată a pavajelor, teraselor și aleilor. În plus, „123 Curat” se ocupă și de transportul materialelor precum pământul de grădină, nisipul sau pietrișul, dar și de lucrări ușoare de săpături, demolări și evacuare a deșeurilor.

Curățenie după constructor, perfectă pentru case proaspăt renovate

Cei care au încheiat recent lucrări de construcție sau renovare pot apela la serviciul de curățenie post-constructor. Echipa „123 Curat” îndepărtează molozul și toate deșeurile rămase, curăță urmele de vopsea, ciment sau adeziv, aspiră pereții și instalațiile și se ocupă de igienizarea tâmplăriei, caloriferelor, prizelor și întrerupătoarelor. Rezultatul este un spațiu complet pregătit pentru a fi decorat de Crăciun.

Curățenie pentru scările de bloc: spații comune impecabile de sărbători

Pentru asociațiile de locatari, firma pune la dispoziție servicii de curățenie periodică pentru scările de bloc și spațiile comune. Programul de intervenție este stabilit de comun acord, iar echipa asigură un mediu curat, igienic și sigur pentru toți locatarii, ideal în perioada sărbătorilor când traficul în clădire crește.

Pentru mai multe informații, cereri de ofertă sau programări, clienții pot accesa site-ul oficial 123curat.ro sau pot vizita pagina de Facebook facebook.com/123curat, unde sunt prezentate exemple de lucrări și testimoniale ale clienților mulțumiți.