se amenajează vestiare moderne la cea mai nouă bază sportivă a sibiului: sunt necesare pentru liga 3

Primăria cumpără vestiare moderne pentru a dota cea mai nouă bază sportivă a Sibiului. Acestea vor fi folosite de fotbaliști în timpul desfășurării meciurilor din Liga a treia.

Serviciul Public Sport și Agrement din cadrul Primăriei Sibiu a scos la licitație achiziționarea a două vestiare modulare, ce vor fi amplasate în Baza Sportivă Obor. Ele vor fi folosite de fotbaliștii din Liga 3.

„Baza Sportivă Obor trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de FRF pentru desfășurarea meciurilor de fotbal, iar achiziția ansamblurilor de containere tip vestiare cu grupuri sanitare are ca scap omologarea bazei sportive și desfășurarea meciurilor de fotbal pentru competițiile din Liga a III-a”, se arată în caietul de sarcini.

Vestiarele, de tip container, vor fi amplasate în proximitatea terenului de fotbal din bază. În interior vor exista grupuri sanitare și un vestiar open space. Primăria plătește 400.000 lei pe ele.

Garanția minimă va fi de 12 luni de la semnarea procesului verbal de recepție.