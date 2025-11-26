semafoare nefuncționale pe șoseaua alba iulia: trafic dat peste cap / foto video

Traficul rutier este aglomerat pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu, după ce mai multe semafoare nu funcționează corespunzător.
Conform primelor informații, atât semaforul din fața Prefecturii Județului Sibiu, cât și cel de lângă intersecția cu strada Bastionului, funcționează doar pe modul galben intermitent.
Deja, șoferii au semnalat pe grupurile de trafic primele probleme, în special ambuteiaje și coloane mari de mașini. Am solicitat informații suplimentare reprezentanților Primăriei Sibiu și vom reveni cu o actualizare.
Ultima oră
- Trafic blocat pe DN1 la Scoreiu. Un TIR a intrat într-o casă / foto o oră ago
- Primul pas în cucerirea terenului de fotbal o oră ago
- Pantofii tăi merită o a doua șansă la Clinica de Încălțăminte din Sibiu. Servicii de curățare și aplicare protecții Casali la prețuri imbatabile 3 ore ago
- Reguli noi în trafic: oprirea interzisă pe 4 străzi din Sibiu și sens unic introdus la Păltiniș în sezonul de iarnă 3 ore ago
- Ce bănci oferă conturi online cu avantaje multiple? 3 ore ago