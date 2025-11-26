semafoare nefuncționale pe șoseaua alba iulia: trafic dat peste cap / foto video

Traficul rutier este aglomerat pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu, după ce mai multe semafoare nu funcționează corespunzător.

Conform primelor informații, atât semaforul din fața Prefecturii Județului Sibiu, cât și cel de lângă intersecția cu strada Bastionului, funcționează doar pe modul galben intermitent.

Deja, șoferii au semnalat pe grupurile de trafic primele probleme, în special ambuteiaje și coloane mari de mașini. Am solicitat informații suplimentare reprezentanților Primăriei Sibiu și vom reveni cu o actualizare.