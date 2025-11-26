senatoarea sibiană ruxandra cibu deaconu anunță extinderea testelor pentru nou-născuți: screening de 6 ori mai amplu

Senatoarea sibiană Ruxandra Cibu Deaconu a anunțat o veste importantă pentru părinți și copii: programul național de screening pentru nou-născuți va fi extins de la trei la 18 biomarkeri, adică de șase ori mai multe teste decât în prezent.

Această măsură va permite identificarea precoce a tulburărilor metabolice congenitale și intervenția medicală înainte ca simptomele să apară, oferind copiilor șansa unei dezvoltări normale și sănătoase.

„Am cerut extinderea programului de screening la nou-născuți și mă bucur că Ministerul Sănătății a răspuns pozitiv acestei solicitări venite atât din partea societății, cât și a medicilor. Depistarea precoce a tulburărilor metabolice congenitale și tratarea lor acolo unde se poate va salva vieți și va preveni complicații grave pe termen lung”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu.

Specialiștii subliniază că testarea extinsă va permite monitorizarea și tratarea majorității bolilor congenitale înainte de apariția simptomelor. Costul estimat pentru aceste teste este de aproximativ 100 de lei per copil, sumă care poate fi acoperită integral de Ministerul Sănătății în cadrul programului național.

Inițiativa survine după ani de solicitări din partea unor politicieni și organizații medicale, care au cerut vechii conduceri a Ministerului Sănătății să prioritizeze sănătatea nou-născuților. Extinderea screening-ului neonatal este considerată un pas esențial pentru prevenirea complicațiilor și asigurarea unei vieți sănătoase copiilor din România.