Șoferul sibian în vârstă de 23 de ani, care a fugit de poliție și a provocat un accident rutier, ajunge după gratii.
Instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului șofer. Acesta a fost reținut în cursul zilei de 24 noiembrie.
Potrivit anchetatorilor, în dimineața zilei de 24 noiembrie, în jurul orei 05:00, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Dumbrăvii din Sibiu, acesta nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor, continuându-și deplasarea. A fost urmărit până pe strada Horia, unde a pierdut controlul volanului și a lovit un autoturism parcat.
Impactul a provocat o reacție în lanț: autoturismul condus de tânăr a fost proiectat în autospeciala de Poliție aflată în urmărirea sa, iar mașina parcată a ricoșat într-un stâlp de iluminat și într-un alt autoturism parcat.
Accidentul s-a soldat cu rănirea pasagerului din mașina fugarului, un sibian în vârstă de 23 de ani.
Verificările ulterioare au stabilit că tânărul nu deține permis de conducere, iar testarea alcoolscopică a indicat 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Ultima oră
- Un șofer străin a crezut că păcălește polițiștii din Sibiu: a prezentat un document fals 2 minute ago
- Șoferul fugar care a făcut prăpăd la 5 dimineața în Sibiu, a fost arestat: cât stă după gratii 4 minute ago
- Se amenajează vestiare moderne la cea mai nouă bază sportivă a Sibiului: sunt necesare pentru liga 3 48 de minute ago
- Nopți albe pentru locatarii din Cartierul Arhitecților, din cauza zgomotului din timpul aprovizionării de la Lidl : ”Suntem disperați” / video o oră ago
- Nouă finanțare europeană la Sibiu: Primăria cumpără încă 16 autobuze electrice noi și modernizează strada Salcâmilor o oră ago