șoferul fugar care a făcut prăpăd la 5 dimineața în sibiu, a fost arestat: cât stă după gratii

Șoferul sibian în vârstă de 23 de ani, care a fugit de poliție și a provocat un accident rutier, ajunge după gratii.

Instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului șofer. Acesta a fost reținut în cursul zilei de 24 noiembrie.

Potrivit anchetatorilor, în dimineața zilei de 24 noiembrie, în jurul orei 05:00, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Dumbrăvii din Sibiu, acesta nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor, continuându-și deplasarea. A fost urmărit până pe strada Horia, unde a pierdut controlul volanului și a lovit un autoturism parcat.

Impactul a provocat o reacție în lanț: autoturismul condus de tânăr a fost proiectat în autospeciala de Poliție aflată în urmărirea sa, iar mașina parcată a ricoșat într-un stâlp de iluminat și într-un alt autoturism parcat.

Accidentul s-a soldat cu rănirea pasagerului din mașina fugarului, un sibian în vârstă de 23 de ani.

Verificările ulterioare au stabilit că tânărul nu deține permis de conducere, iar testarea alcoolscopică a indicat 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.