trafic blocat pe dn1 la scoreiu. un tir a intrat într-o casă / foto

Traficul rutier este blocat complet pe DN1, în seara zilei de miercuri, în localitatea sibiană Scoreiu, după ce un TIR a derapat și a blocat ambele sensuri de mers.

Conform primelor date, în urma derapajului, mastodontul a intrat în coliziune cu o casă și cu un gard, provocând pagube însemnate. Locuitorii din Scoreiu au depus mai multe sesizări la primăria Porumbacu de Jos, semnalând faptul că zona este extrem de periculoasă. De-a lungul timpului, aici au avut loc numeroase accidente, unele soldate chiar cu victime.

Din fericire, nici șoferul TIR-ului și nici locuitorii casei nu au fost răniți. Traficul rutier este blocat total pe ambele sensuri, la fața locului fiind prezent și un echipaj de poliție.

trafic blocat pe dn1 la scoreiu. un tir a intrat într-o casă / foto
trafic blocat pe dn1 la scoreiu. un tir a intrat într-o casă / foto
trafic blocat pe dn1 la scoreiu. un tir a intrat într-o casă / foto
trafic blocat pe dn1 la scoreiu. un tir a intrat într-o casă / foto
trafic blocat pe dn1 la scoreiu. un tir a intrat într-o casă / foto

Ultima oră