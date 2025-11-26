trafic blocat pe dn1 la scoreiu. un tir a intrat într-o casă / foto

Traficul rutier este blocat complet pe DN1, în seara zilei de miercuri, în localitatea sibiană Scoreiu, după ce un TIR a derapat și a blocat ambele sensuri de mers.
Conform primelor date, în urma derapajului, mastodontul a intrat în coliziune cu o casă și cu un gard, provocând pagube însemnate. Locuitorii din Scoreiu au depus mai multe sesizări la primăria Porumbacu de Jos, semnalând faptul că zona este extrem de periculoasă. De-a lungul timpului, aici au avut loc numeroase accidente, unele soldate chiar cu victime.
Din fericire, nici șoferul TIR-ului și nici locuitorii casei nu au fost răniți. Traficul rutier este blocat total pe ambele sensuri, la fața locului fiind prezent și un echipaj de poliție.
Ultima oră
