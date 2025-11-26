un fost judecător sibian aspiră la funcția de președinte al consiliului superior al magistraturii: cine este liviu odagiu

Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia și una dintre vocile critice din CSM la adresa premierului Ilie Bolojan, și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii.

Plenul CSM se va reuni joi pentru a vota noua conducere, într-un context tensionat, marcat de dezbaterile privind modificarea pensiilor magistraților.

Conform Mediafax, pentru funcția de vicepreședinte al CSM candidează procurorul Bogdan Staicu, fost prim-procuror al Parchetului Tribunalului București. Mandatul celor doi va începe în ianuarie 2026 și va avea durata de un an. În prezent, președinta CSM este judecătoarea Elena Raluca Costache, iar vicepreședinte este procurorul Claudiu Constantin Sandu.

Cine este Liviu Odagiu

Judecătorul Liviu Odagiu a fost printre primii membri ai CSM care l-au criticat public pe premierul Bolojan pe tema pensiilor magistraților. În ședința de plen din iulie, Liviu Odagiu a declarat că afirmația premierului privind vârsta medie de pensionare de 48 de ani este falsă și a prezentat statistici oficiale care arată că vârsta medie a fost, de fapt, între 52 și 58 de ani în perioada 2010-2022. Totodată, l-a criticat și pe primarul Nicușor Dan pentru întârzierea semnării decretelor de eliberare din funcție a unor magistrați pensionați.

Absolvent al Facultății de Drept de la Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Liviu Odagiu a intrat în magistratură și a activat ca judecător din 1 septembrie 2000. Între septembrie 2000 și august 2006 a ocupat funcția de judecător la Judecătoria Sibiu, iar ulterior, până în mai 2013, a fost judecător cu grad de tribunal în cadrul aceleiași instanțe.

Conform declarației de avere din 2024, deține două apartamente în Sibiu și două mașini (Opel și Renault). Împreună cu soția, grefier la Parchetul Judecătoriei Sibiu, are economii de 500.000 de lei și un credit de 100.000 de euro.