un șofer străin a crezut că păcălește polițiștii din sibiu: a prezentat un document fals

Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis, după ce un șofer străin, în vârstă de 40 de ani, a fost oprit în trafic și nu a putut demonstra că deține dreptul de a conduce pe drumurile publice.

Incidentul a avut loc în 2 noiembrie, în jurul orei 16:25, pe DN 1, în afara localității Veștem. Echipajul rutier a oprit un autoturism condus de bărbatul de 40 de ani, iar în momentul verificării documentelor, acesta nu a putut prezenta permisul de conducere. În schimb, le-ar fi arătat polițiștilor un document emis de o autoritate străină, prin care declara că permisul i-ar fi fost pierdut.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că nu există nicio informație care să ateste că respectivului cetățean i-a fost eliberat un permis de conducere.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Rutier Sibiu, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu. La finalizarea acestora, vor fi dispuse măsurile legale.

Autoritățile atrag atenția că, în ultima perioadă, tot mai mulți șoferi prezintă documente neconforme, nerecunoscute sau care nu corespund realității. Polițiștii reamintesc că folosirea unor acte false, modificate sau nevalabile poate atrage sancțiuni contravenționale sau chiar răspundere penală.

Totodată, conducătorilor auto le sunt adresate câteva recomandări:

să aibă asupra lor doar documente autentice și valabile;

să verifice constant valabilitatea permisului, a certificatului de înmatriculare și a asigurării;

să se informeze despre procedura de recunoaștere sau preschimbare a permiselor străine;

să nu apeleze la surse neoficiale pentru obținerea actelor;

să colaboreze cu polițiștii în timpul controalelor rutiere.

Polițiștii continuă verificările în trafic pentru a depista rapid astfel de situații și pentru a preveni riscurile la adresa siguranței rutiere.

FOTO ARHIVĂ